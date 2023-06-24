台南驚見「超大型待轉區」！在地人揭主因：其實還不夠用
台灣機車密度是世界前幾高，更被譽為「機車王國」，在許多十字路口也都會設置「待轉區」，讓機慢車進行二段式左轉。不過就有民眾目睹一處十字路口竟設有「超大型待轉區」，甚至跟兩個車道一樣寬，吸引上萬名網友關注討論，隨後也有在地人揭露設置內幕。
記者潘毅/綜合報導
一位民眾在臉書社團《路上觀察學院》，貼出自己拍下的「大格局機車待轉區」，只見十字路口交會處，竟有一個超大型待轉區，上面有零星6輛機車正在等待紅燈，但後方卻還有一大片空間，比起一般待轉區約一個停車格大小，幾乎要大上好幾倍。
而這張特殊的照片曝光之後，立刻掀起熱議，許多網友驚呼「這麼大，都快可以當遊覽車停車格了」、「這麼大，會不會被三寶當成停車格？」；隨後也有台南在地人跳出解答「上下班機車多，故此設計」、「不唬爛！之前路過，想說畫這麼大幹嘛？！結果有一次我上班路過，發現機車全滿出來」、「上班時段這格子其實不太夠」、「在此地待轉了20年，尖峰時段這格子不夠用」。
據《三立新聞網》報導，針對這個位於台南科技工業園區附近的超大型待轉區，台南交通局交通管制科長方川和也回應，「當時是有民眾在做建議，然後我們為了提供民眾一個停等範圍有所遵循，所以那時候我們才研議待轉區的格位整個加大」。