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開工咖啡優惠包！星巴克、西雅圖全品項「買ㄧ送ㄧ」　路易莎9折

▲端午連假開工不憂鬱，輕鬆開喝咖啡優惠！星巴克「買一送一」，西雅圖咖啡全品項也「買一送一」、最高買10送10，路易莎則有英國茶季9折優惠。（圖／記者蕭涵云攝）
▲端午連假開工不憂鬱，輕鬆開喝咖啡優惠！星巴克「買一送一」，西雅圖咖啡全品項也「買一送一」、最高買10送10，路易莎則有英國茶季9折優惠。（圖／記者蕭涵云攝）

記者蕭涵云/綜合報導

端午連假開工不憂鬱，《NOWnews今日新聞》幫大家準備好咖啡優惠包輕鬆開喝！星巴克「買一送一」，西雅圖咖啡全品項也「買一送一」、最高買10送10，路易莎展開英國茶季9折優惠。

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📌星巴克一日限定「買一送一」
星巴克推出連假回來的咖啡收心操，今天6月26日一日限定，11:00-20:00至門市購買兩杯特大杯/風味/冰熱一致的飲料，其中一杯星巴克招待。

提醒大家，每人每次至多買二送二，飲料限當場一次領取；優惠品項依各門市現貨為準，不包含 星冰樂系列飲料、雲朵冰搖濃縮咖啡、可可綿雲瑪奇3朵、鹹焦糖風味綿雲瑪奇朵、鹹焦糖風味綿雲冷萃咖啡/氮氣冷萃咖啡、松露巧克力冷萃咖啡/氮3.氣冷萃咖啡、罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。

▲星巴克再度祭出星光好友優惠，限時6/27～6/28今明兩天16:00～20:00「全品項買一送一」！搶先曝光多款父親節限定蛋糕預購88折優惠；還可加價購「咖啡隨行外帶盒」，整桶一次可喝到12小杯熱每日精選咖啡。（圖／記者蕭涵云攝）
▲星巴克連假開工，一日限定「買一送一」。（圖／記者蕭涵云攝）
📌西雅圖咖啡：全系列飲品「買一送一」
西雅圖咖啡6月26日開工日一日限定，上午7:00至晚上20:00，全系列飲品同品項享「買一送一」優惠，寄杯指定飲品「美式咖啡、拿鐵」也享買一送一優惠，最高買10送10。提醒大家，優惠限定同品項/大小，冷熱不限；不含瓶裝水；休息站門市不參與活動；恕不與其他優惠合併使用；恕不與折價券合併使用。

▲西雅圖咖啡全系列飲品「買一送一」，最高買10送10。（圖／西雅圖咖啡提供）
▲西雅圖咖啡全系列飲品「買一送一」，最高買10送10。（圖／西雅圖咖啡提供）
📌路易莎：英國茶季9折優惠　伯爵新品上市
路易莎咖啡英國茶季選以皇室御用「Tea fit for a King」美譽的泰勒茶，董事長黃銘賢分享英國皇家經典泰勒伯爵系列，「紅茶在烘焙過程中混合使用義大利西西里生長的天然佛手柑，兼具清新的柑橘香及花香」。

他還親自研發全新品項，包括伯爵紅茶、伯爵鮮奶茶、伯爵水果茶飲品，及伯爵柚香波士頓派、伯爵核桃軟餅乾。並宣布今年路易莎咖啡從即日起至7月23日，全面推出英國茶季9折優惠。

▲路易莎咖啡活動期間，還有英國泰勒茶聯名的冰杯杯身、熱杯杯套及主題打卡手拿棒。（圖／路易莎咖啡提供）
▲路易莎咖啡活動期間，還有英國泰勒茶聯名的冰杯杯身、熱杯杯套及主題打卡手拿棒。（圖／路易莎咖啡提供）

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