太妍台北演唱會不小心破音 難過道歉「畢竟我也是人很對不起」
南韓歌手太妍相隔4年，今（24）日在台北小巨蛋舉辦演唱會，但在安可環節時不慎破音，她自責道歉：「剛剛唱不好有點難過，我也想像機器一樣唱的很好，畢竟我也是人，對不起！」更提到上次來台開唱三場，過了4年實力下滑，難過發言令粉絲不捨，全場齊喊「沒關係」給予安慰。
記者陳雅蘭/台北報導
太妍表示：「我剛剛帶來的是《Spark》，我現在的心情，就像是在父母面前要給父母親看（成績），感覺我現在成績好像有點退步了....」全場安慰她喊「沒關係」，太妍就說：「不要這樣，我會難過，今天好像會夢到耶，我不知道上次是怎麼開到三場的？這次演唱會我換了清單，我好像要自費.....現在我講話你們都不笑了！」
即使講笑話緩和氣氛，太妍仍非常自責，她說：「這次準備時，一直想說這樣可以嗎？這樣好嗎？本來要保持好的狀態，但還是讓大家看到不好的狀況，很不好意思。我下次會帶來更好的表演，我跟你們保證。因為這場表演也有很多工作人員、樂手一起，但只有我表現不好，我現在很難過，我會繼續努力的！」
她覺得今晚最後的表現，沒資格獲得歌迷的掌聲，要大家「別拍了」；話鋒一轉，太妍感謝粉絲唱歌歡迎她唱安可，「我不想讓你們等太久，想趕快出來，但我想聽你們唱歌，所以我在後台享受著」。
表演最後，太妍表示：「我剛有想說的話，但我忘了...我要說什麼啊....啊對了，我要問大家，我是一個不完美也有很多不足地方的人，但你們怎會想出應援的那些話啊？雖然讓你們來說，是有點不好意思啦，但我就覺得好神奇，我真的是一個很有福氣的人，我不會忘記我接受到的愛，我會繼續為大家帶來更好的我！謝謝你們邀請我來台北，也謝謝你們為我製造這麼好的回憶。」