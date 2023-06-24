IVE台北變美少女戰士！張員瑛秀107公分長腿 表演LOVE DIVE絕了
南韓人氣女團IVE由秋天、安兪真、怜、張員瑛、麗茲、李瑞6人組成，她們23日首度來台，今（24）日晚間5點在台北流行音樂中心開唱，成員穿藍色系格紋制服登場，形象宛如真人版「美少女戰士」，尤其是張員瑛的107公分美腿大方展露，成為全場注目焦點。她們場上帶來經典歌曲《After Like》、《LOVE DIVE》等歌，令4300位歌迷尖叫不斷。
記者陳雅蘭/台北報導
事實上，IVE中的成員安兪真、張員瑛，曾是限定團體IZ*ONE的人氣成員，她們今不是首次來台，場上便秀出中文實力，張員瑛說：「大家好，我是員瑛，很高興見到你們。」安兪真則跟粉絲互動，她說：「一樓看得清楚嗎？二樓呢？三樓？」而秋天則是很滿意全場的尖叫聲量，並表示準備許多表演，要大家好好期待。
除了安兪真、張員瑛秀中文，麗茲也說：「DIVE（粉絲名）最棒！」而表演《Take it》時，安兪真誠意飆高音，實力驚人再獲全場滿堂彩。
IVE今晚總計帶來15首歌，其中包含《After Like》、《Kitsch》、《I AM》、《LOVE DIVE》、《Eleven》等知名歌曲，成員除了熱舞，也開全麥展現誠意。IVE明（25）日晚間5點將在同場地舉辦第二場演出，現場會販售零星票券，詳情請至主辦臉書查詢。