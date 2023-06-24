企鵝妹離開台灣去哪了？休播3天抵達「目的地」 與家人溫馨相聚
南韓實況主企鵝妹（Jinny）在6月18日時，正式完成了「徒步走台灣本島4極點」的大挑戰，最終歷時42天走了1076公里。而她自6月21日離開台灣之後，就長達3天沒有直播，但今（24）日她一開台立刻讓觀眾驚喜，因為企鵝妹與家人相聚了。
記者潘毅/綜合報導
今（24）日企鵝妹在時隔3天後開播，表示目前人已經抵達歐洲，在奧地利首都維也納，同時與媽媽、祖母以及弟弟相聚了，一家人即將在當地展開家族之旅，並透過直播鏡頭，讓全球觀眾觀看「音樂之都」維也納充滿古色古香的景色。而企鵝妹在旅途中，也多次遇到粉絲想要合照。
事實上早在企鵝妹環島的途中，媽媽就曾打電話給她，表示直播環台「很危險」，希望她快點回家。但企鵝妹則用自己名字「允進」當作理由，向媽媽表示要完成這項挑戰，而最終她也確實安全走完旅程了。
而根據《Streams Charts》網站統計，企鵝妹這次台灣徒步挑戰的過程中，斬獲了9萬名新追蹤粉絲，還受益於茶爸以及國外大乾爹等人的訂閱贈禮，訂閱人數大幅增加了3萬6千多人，圖奇小奇點也得到218多萬點，是2023年截至5月底最多觀看時數女實況主第二名，預估訂閱收益高達3萬至9萬美金（約新台幣93萬至270萬）。