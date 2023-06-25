國父紀念館旁危老推案單價翻5倍 建商回防蛋黃區！全年上看800億
據住展雜誌統計，今年截至6月15日為止，北台灣危老重建案推案量約607億元，遠超過去年同期（292.6億元），增幅達107.45％，且推案量再增加155.48億元便能追平去年全年案量（762.48億元）。當中最引人注目的是國父紀念館生活圈的「僑安新村」危老建案，預售屋單價190萬元起，是都更前平均成交均價37.5萬元的5倍多。
記者徐銘穗/綜合報導
住展雜誌企研室經理成采錡表示，今年危老推案量高於去年同期水準，原因之一是今年指標建商回防蛋黃區推案，使相對高價區如台北大安、新北板橋的危老新案數量增加。雖說下半年房市將遭受政經局勢變化、央行房市管制措施及「平均地權條例」新制等因素影響，業者推案態度趨於謹慎，整體推案量萎縮機率上升，將使危老案量成長受限，不過因建商回防蛋黃區推案現象未止，以目前線上籌備中建案推估，今年全年危老推案量有機會來到800億元。
新北危老推案量 已超過去年
分縣市觀察，台北市依舊是危老建案最多的地方，今年截至6月中旬，推案量已達412.1億元，之中以大安區及大同區危老新案數量較多，兩區都已有5個危老建案公開銷售，案量較大的代表建案有大安區「鑄慕」、大同區「國王雙子星」等。
新北市危老建案也不少，且上半年還沒過完，就已有18個建案進場銷售，推案量上升至165億元，超過新北去年全年危老推案量（108.1億元）。分區來看，三分之一危老建案位於板橋區，代表建案有「家泰豐澤」、「日健芯」等。
營建成本影響 去年推案量下滑
拉長時間來看，2018年以來北台灣危老推案量逐年成長，並在2021年來到1,129.95億元，首次超過一千億元，改寫歷史新高紀錄。然而，2022年在營建成本上升等因素影響下，部分業者選擇先開工再開賣建案，進一步使年度危老推案量降至762.48億元，減幅達32.52％。因去年推案量相對低，預估今年第三季，北台灣危老推案量便能追平去年水準。