愛莉莎莎誤會MeToo？3年前「聊性騷影片」挖出 合作律師發聲了
MeToo風波還在延燒，結果百萬網紅愛莉莎莎卻在日前發文表示「大家都在MeToo爆料，我也來爆一下好了」，結果內容卻是與男友放閃的生活點滴，引起外界撻伐。然而事後愛莉莎莎也道歉，並稱「以為MeToo的意思是爆料大會」，但卻被網友發現，三年前早就到別的頻道客串大聊性騷擾的事件，認為道歉可信度有出入，讓當初找愛莉莎莎合作的「瑩真律師」也出面澄清。
記者張嘉哲/綜合報導
愛莉莎莎從一開始發文以MeToo當主軸，結果是跟男友放閃的內文就引起關注，隨後道歉又寫下「幾天前原本誤以為MeToo的意思就是『爆料大會』，所以用Metoo當文章開頭在IG上爆料難有不為人知的『暖事』，我並沒有意圖要使遭受MeToo受害者不舒服，只是對此詞彙有所誤解，假如有冒犯到或讓你不舒服，在此表達歉意」但依舊不斷被網友砲轟。
而儘管愛莉莎莎表示他不懂MeToo的「真正意思」，所以才誤用發文，但卻有人發現早在三年前，愛莉莎莎就曾經和賴瑩真律師一起拍片，影片中談論有關騷擾的議題。且在該影片的首圖中，更可以明顯看見背後有一雙手，還拿著「#MeToo」的字卡，讓外界質疑愛莉莎莎道歉的內容是否屬實。
對此，瑩真律師也在社群發出回應表示，針對我跟艾莉莎莎合作拍攝的影片，當初的內容主軸是性騷擾議題，沒有針對「Metoo」一詞去做討論，影片封面及標題也是我方頻道設定。
※【NOWnews 今日新聞
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