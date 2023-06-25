他抓7000內想在台北租房 不用住鬼屋、涵洞！真實可租房型曝光
據今年1到4月實價登錄預售屋交易資料顯示，台北市中位數總價為2980萬元、新北市中位數總價為1645萬元，想在台北買房如此不易，那租房呢？一名網友日前表示自己將到台北租屋，開出「預算5000到7000元」等4條件，被虧「只剩鬼屋能住」、「打算住涵洞？」《NOWnews今日新聞》實際在樂屋網、台北市政府安心樂租網及信義房屋等3平台搜尋，公開7000內台北可租房型。
記者徐銘穗/綜合報導
原PO在臉書「買房知識家 A你的Q」社團發文，開頭先說自己對台北不太熟，列出租屋4條件，一要找離基隆、宜蘭近的地區，平均一周開車前往一兩趟；二是要離交流道；三是因騎車上下班也會跑市區，想找最好是不會塞車的地方；四是租金預算在5000到7000元。他目前鎖定的區域是在中和、永和、新店、汐止。
貼文一出引發網友討論，留言說「5000到7000只能租到基隆套房，台北起碼一萬多起跳」、「安坑都有難度」、「5000？涵洞箱管嗎？」、「5000接近於鬼屋等級」。
7000元內在中永和、新店、汐止真找不到房？《NOWnews今日新聞》實際在樂屋網共找到4間待租套房、雅房，最便宜的3坪套房位在中和華新街月租6000元，但只限女性且與房東同住，每度電費4元。
在信義房屋租屋網上，中永和、新店、汐止7000內共有8間套房、雅房，其中有5間都在永和區，最便宜的是6000元套房，一間2坪套房在竹林路，另間4坪套房則在民樂街。
此外，7000元內在台北市租得到房嗎？根據台北市政府安心樂租網資料顯示，僅有1筆符合預算，為大安區台北市政府婦女中途之家，3坪大雅房月租2300元，但僅限面臨生活危機的女性承租。
扣除婦女中途之家，在樂租網上萬元以內僅有大橋頭捷運站附近8坪套房，月租8000元；以及北投溫泉路上16坪套房，月租9000元，可入籍可報稅。