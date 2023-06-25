企鵝妹離開台灣去哪了？休播3天抵達「目的地」　與家人溫馨相聚

妹子太熱「1穿搭」上捷運！乘客嗆：沒家教　眾人看款式無言了

▲台北捷運是許多人每天通勤的工具之一。（示意圖／NOWnews資料照片）
▲台北捷運是許多人每天通勤的工具之一。（示意圖／NOWnews資料照片）

記者張嘉哲/綜合報導

隨著天氣日漸高溫，夏季也正式來臨，不少人出門都會著比較清涼的裝扮。然而，近日就有女網友發文分享，因為搭乘捷運的時候，穿著細肩帶的洋裝，結果被一旁的長輩指指點點，認為她不該穿這麼裸露，甚至直言她「沒家教」，讓該位網友內心有些受傷，引起網友熱議。

我是廣告 請繼續往下閱讀
一名女網友在「Dcard」貼文指出「由於這幾天天氣實在太熱，就穿了一件細肩帶洋裝出門，外面還有加一件罩衫，但是後來實在是太熱了，上捷運時就脫掉大概10分鐘，結果就有一對長輩夫妻在旁邊指指點點，其中女性長輩甚至直言『現在的年輕人都這樣啦，實在沒家教、沒人管」。

▲網友分享自己穿著細肩帶的洋裝搭捷運，結果遭嗆沒家教、沒人管。（圖/Dcard）
▲網友分享自己穿著細肩帶的洋裝搭捷運，結果遭嗆沒家教、沒人管。（圖/Dcard）
女網友對於這番話語感到受傷，表示「我穿什麼樣的衣服應該不能成為評判我的標準吧？你覺得這樣的穿著很不檢點，那你也沒必要在當事人面前故意講給他聽啊.....原來平常穿類似這種衣服的人是需要忍受這些言論的，突然之間覺得他們好辛苦，可不可以請大家跳脫一點原本的思維？」

貼文一出，不少網友紛紛回應「認真....這種洋裝真的是超普通欸」、「這種洋裝不是非常常見嗎，雖然不用跟他們一般見識，但當面講沒家教還真的聽了很不舒服」、「真的是不要這樣，看不順眼也不用當面講，還讓當事人聽到」、「一開始以為是超暴露的穿著，這種洋裝........超普通不過了」、「看完洋裝款式瞬間無言....這有什麼好沒家教的啦」！

捷運手扶梯「卡整排尖尖的」！真實用途曝光　乘客狂讚長知識

搭捷運驚見男子背包藏「恐怖生物」！乘客不敢靠近　萬人細看怕爆

女友「穿內衣搭捷運」被攔！他嗆：哪裡有規定　乘客看款式吵翻

搭捷運耳機突傳「快下車」！Siri回應她超毛　上網一查秒腿軟

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀