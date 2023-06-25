妹子太熱「1穿搭」上捷運！乘客嗆：沒家教 眾人看款式無言了
隨著天氣日漸高溫，夏季也正式來臨，不少人出門都會著比較清涼的裝扮。然而，近日就有女網友發文分享，因為搭乘捷運的時候，穿著細肩帶的洋裝，結果被一旁的長輩指指點點，認為她不該穿這麼裸露，甚至直言她「沒家教」，讓該位網友內心有些受傷，引起網友熱議。
記者張嘉哲/綜合報導
一名女網友在「Dcard」貼文指出「由於這幾天天氣實在太熱，就穿了一件細肩帶洋裝出門，外面還有加一件罩衫，但是後來實在是太熱了，上捷運時就脫掉大概10分鐘，結果就有一對長輩夫妻在旁邊指指點點，其中女性長輩甚至直言『現在的年輕人都這樣啦，實在沒家教、沒人管」。
女網友對於這番話語感到受傷，表示「我穿什麼樣的衣服應該不能成為評判我的標準吧？你覺得這樣的穿著很不檢點，那你也沒必要在當事人面前故意講給他聽啊.....原來平常穿類似這種衣服的人是需要忍受這些言論的，突然之間覺得他們好辛苦，可不可以請大家跳脫一點原本的思維？」
貼文一出，不少網友紛紛回應「認真....這種洋裝真的是超普通欸」、「這種洋裝不是非常常見嗎，雖然不用跟他們一般見識，但當面講沒家教還真的聽了很不舒服」、「真的是不要這樣，看不順眼也不用當面講，還讓當事人聽到」、「一開始以為是超暴露的穿著，這種洋裝........超普通不過了」、「看完洋裝款式瞬間無言....這有什麼好沒家教的啦」！