欣葉日本料理推新菜！超萌壽司「會眨眼」 JR東日本嗑清甜筍料理
迎接暑假，日系buffet也紛紛祭出新菜。像是欣葉國際餐飲旗下「欣葉日本料理」以日式燒、炸、烹職人の三重火技，結合馬告、剝皮辣椒等台灣食材，演繹12道料理，即日起供應至8月下旬，全台4家門店同步上市。另外迎接暑季來臨，７月將有超可愛的造型壽司，還沒吃心情就已大好。另外「JR東日本大飯店 台北」，旗下的Brilliant鉑麗安全日餐廳，則推出綠竹筍饗宴，由日籍總主廚芦浦隆二選用台灣綠竹筍，製作數道多口味限定料理，即日起供應至9月4日。
記者葉盛耀/綜合報導
提到日本的夏天，就會想到熱鬧的夏日祭典，「欣葉日本料理」今年以華麗的燒、炸、烹 三重火技，推出新菜式。燒烤類中，就有午、晚餐皆有供應的「剝皮辣椒鯖魚燒」、「雪花牛肉蒟蒻燒」等，其中的「馬告風炙烤雞真丈湯葉捲」，是將Q彈花枝漿拌入雞絞肉，捲入湯葉捲，烤至金黃酥脆，獨特馬告辛香相當提味。
日式炸物則有全餐期供應的「日式可樂餅」、「唐揚雞」與「柚子胡椒風唐揚雞柳」，特別將紫蘇葉碎末加入麵包粉，誘人香氣再升級，醃製時也加有柚子胡椒，淡淡柑橘香氣緩解炸物油膩感。另外烹物方面，全餐期提供的「中華風天津時蔬燴」、帶有輕微辣感的「四川風味旬魚揚」、「咖哩匠紅咖哩海鮮旬味」，以及帶著漂亮鮮紅色澤的「四川風味旬魚揚」都是值得一試的菜色。
今年夏季也推出全新的蔬食料理套餐，運用櫛瓜、竹筍等時令新鮮食材，融入日式料理手法，須提前預約。另外，７月也將推出造型壽司迎接小朋友，迷你小巧的尺寸方便兒童拿取、入口，運用紅蘿蔔、地瓜等天然食材，創造出吸睛的繽紛色彩，再用海苔、堅果在米飯上排出眨眼、微笑等表情，造型超萌引人開懷。
同樣日系血統的「JR東日本大飯店 台北」，旗下的Brilliant鉑麗安全日餐廳，今年夏天則推出綠竹筍饗宴。由日籍總主廚芦浦隆二選用台灣綠竹筍，新鮮清爽並結合創意料理演繹異國風味，即日起供應至9月4日。
多道菜色中，延續加上創新，像是「燒．麻婆和牛&綠竹筍」，是以日本人最愛的中華料理麻婆豆腐為概念，加上台灣人最愛的日本和牛，台日融合地將傳統麻婆豆腐的做法融入和牛絞肉，再加入清甜綠竹筍，麻婆和牛還以鍋巴米餅搭配，吃起來滿是撲鼻香氣。菜色還包含「炒．鹹酥蝦&綠竹筍」、「破布子滷綠竹筍&莫札瑞拉起司」、「蒸．古早味綠竹筍炊飯」、「華爾道夫綠竹筍蟹肉」等。