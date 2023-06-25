IVE「台灣場開全麥」竟掀起討論！Day 2帥跳SEVENTEEN《孫悟空》
南韓女團IVE在「臺北流行音樂中心」舉辦的《The Prom Queens》演唱會今（25）日來到第二天，6位成員秋天、安兪真、Rei、張員瑛、Liz、Leeseo有別首場的造型，第二場髮型全不同，Rei跟安兪真的「小籠包」髮型對調，張員瑛則把雙馬尾放下；大家除了帶來《After Like》、《ROYAL》等歌，安兪真跟Liz還小秀SEVENTEEN的新曲《孫悟空／SUPER》、表演BLACKPINK的《Kill This Love》，全員「開麥」大秀歌喉，誠意獲得4300位DIVE（粉絲名）滿堂彩。
記者陳雅蘭/台北報導
IVE昨（24）日的首場演出上，6位成員一開場就「開全麥」演唱代表作之一的《After Like》，表現經由媒體報導後，不少台灣網友質疑「開全麥不是基本的嗎？記者何須大驚小怪」；但事實上，大多數韓星來台表演時，並非會全程「開麥」表演，僅有少數團體會「誠意」展歌喉，驗證IVE誠意與實力毋庸置疑。
今晚的演出，安兪真跟Rei的造型對調，安兪真說：「我是你們的小籠包！」不僅2人髮型藏驚喜，張員瑛也把雙馬尾放下，她用中文說：「大家好我是員瑛，好想你們！想我了嗎！我也！」並表示今天的心情比起第一天更興奮，「因為今天也有很多粉絲來」，Liz則說：「我們一起玩吧！」令全場尖叫聲不斷。
除了表演，IVE也玩起猜歌搶答遊戲，並因應環節翻跳其他藝人的歌，包含SEVENTEEN的《孫悟空／SUPER》、BLACKPINK成員Lisa的《MONEY》，以及aespa《Spicy》；張員瑛跟Rei還表演Meghan Trainor的《Me Too》；安兪真跟Liz帶來Jessie J的《Flashlight》；秋天與Leeseo合作BLACKPINK的《Kill This Love》等，誠意滿滿。