洗衣機比馬桶髒500倍！「1神物」清潔步驟公開：每次成本不到10元

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信義居家分享簡單洗衣機清潔撇步，許多人家中必備的小蘇打粉也是清潔好物，因小蘇打粉是帶弱鹼性的「碳酸氫鈉」，可達到清潔、除臭效果。將洗衣槽放滿清水或選取「槽洗淨」功能，並加入100至120克的小蘇打粉（以市售常見小蘇打粉售價換算，成本約只要8.8元），讓洗衣機攪動3-5分鐘，接著再靜置浸泡30分鐘到1小時，後將水排空。
第二次則再放滿清水，用一般清洗功能讓洗衣機完成一次清潔程序，但清潔前仍要留意洗衣機說明書的使用限制，確保可使用小蘇打粉進行清潔。如果不確定蘇打粉的清潔是否適用自家機器，市面上也有專為洗衣槽推出的清潔劑，可挑選適合家中洗衣機的清潔產品，再依使用說明進行清潔。
此外，洗衣機內濾網袋與內外機身也是日常清理重點，濾網可以吸附毛屑，若過於髒污反而會附著在欲清洗的衣服上，反而使衣服愈洗愈贓髒，信義居家提醒每次洗好衣物就將洗衣機濾網袋或濾網盒拆下清洗，並擦拭洗衣機內外可見髒污，減少棉絮、髒污在洗衣機裡殘留堆積。
信義居家也建議，除了日常基本的清潔，每年可進行1次洗衣機深度清潔，由通過訓練的專業技師拆卸洗衣機，清潔各個細部區塊的汙垢、黴菌，最後並針對洗衣槽進行紫外線消毒，徹底消滅髒污細菌，別讓洗衣機成為細菌孳生的溫床，才能真正洗淨衣物。