壽司郎「鮭魚3貫60元」倒數2天　連假每桌吃3盤！單店最高賣千盤

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據業者透露，上週端午連假期間，幾乎每桌都會吃「生鮭魚2＋1」約3～4盤左右，全台各店平均業績皆賣出780～800盤，而且新竹單店一日最高就賣出千盤，成為全台吃鮭魚冠軍。壽司郎「生鮭魚2＋1」3貫只要60元的優惠活動，即日起至6月27日剩最後2天，鮭魚控們把握時間吃起來。
不只粉絲急著敲碗想吃的「桃子滿滿聖代」已經見客，這波大家很期待的「豐盛鮭魚卵海苔包」，也即將於6月28至7月4日登場開吃。鐵粉必吃的還有干貝鮭魚親子、禁斷的鱈魚白子牛肉、北海道產鰈魚、辣醬軟殼蟹、鱈魚白子軍艦、炙烤半生生七味長鰭鮪等菜色。
台灣壽司郎5週年慶即日起至7月2日，活動期間內於全台壽司郎店內消費達指定金額，即贈送「壽司郎來台5周年x樂桃航空」刮刮卡乙張。有機會抽中樂桃航空peach點數1萬點、3千點及500點，還有TOMICA多美火車壽司郎迴轉組、壽司郎折價券1萬元、5千元及5百元獎項；數量有限送完為止。
而藏壽司6月20日起將推出「海陸逸品」，開吃微嗆辛香的「黑胡椒燒霜鮭魚」與超香「炙烤燒肉醬豬五花」；即日起更限定7間門市，中山南西店、桃園大興西店、台中惠文路店、嘉義博愛西路店、台南開元路店、高雄岡山店、高雄時代大道店，推出「熟成鮪魚大脂」，豐富滑順油花滿滿，一貫80元，限量供應，售完為止。
藏壽司最新還攜手名偵探柯南電影《黑鐵的魚影》，新推出18款獨家扭蛋，打造人氣角色柯南、灰原哀、安室透等5款「柯南裝飾吊飾」、點綴文具小物的4款「柯南紙膠帶」及9款「柯南徽章」，6月30日至7月26限定一個月可以蒐集。