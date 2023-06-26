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中壢人最會生小孩！專家「房價仍有2字頭」優勢　小夫妻偏愛2特區

▲桃園市中壢區不少脫北小資家庭，出生率為桃園各區之冠。專家分析，全因房價仍有2字頭、重劃區規劃完整及生育津貼加碼等3關鍵優勢。（圖／台灣房屋提供）
▲桃園市中壢區不少脫北小資家庭，出生率為桃園各區之冠。專家分析，全因房價仍有2字頭、重劃區規劃完整及生育津貼加碼等3關鍵優勢。（圖／台灣房屋提供）

記者徐銘穗/綜合報導

據內政部人口統計數據，去（2022）年全國新生兒出生率為5.96‰，創下47年新低紀錄。不過，分縣市來看，桃園今年5月折合年出生率達8.03‰，為六都之首，若和本島各縣市相較，也小勝新竹縣市，僅次彰化縣的8.46‰，而在桃園各區中，又以中壢區民眾最會生、生最多。

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為什麼桃園市民最勇於增產報國？台灣房屋趨勢中心執行長張旭嵐觀察，桃園有3大優勢，一，「大台北內房價親民」台北市均價來到7字頭，新北也要35萬左右，桃園仍有2字頭物件，房價相對友善，且往返雙北交通工具發達，適合通勤族移居。二，「重劃區規劃完整」，現有青埔特區、中路特區、A7重劃區、小檜溪重劃區等眾多新興重劃區，以及青埔雙語國小等明星學區，宜居環境吸引家庭人口入住。三，「育兒親善親子宜居」育兒補助誘人，如現在生育津貼就從每胎3萬加碼到每多1胎加1萬。3大優勢吸引外縣市年輕夫妻入住，同時也增加民眾生育意願。

▲桃園市各區出生人口數排名。（圖／台灣房屋提供）
▲桃園市各區出生人口數排名。（圖／台灣房屋提供）
中壢區出生人口居冠
張旭嵐表示，桃園市前五個月的新生兒已達7317人，觀察各區出生人口數，中壢區以1425新生兒居冠，超車第2名桃園區的1374人，且拉長到近十年數據可以發現，僅2022年桃園區出生人口數一度小贏中壢區，多達7年中壢區出生人口數贏過桃園區，居全市之冠。

張旭嵐指出，進一步觀察兩區人口數，以2022年來說，中壢區人口數約42.4萬人、桃園區則為46.2萬人，也就是說，桃園兩大行政區中，中壢區人口數少過桃園區，但出生人口數卻較多，出生率完勝桃園區，主要原因就是中壢區的青埔特區、過嶺重劃區吸引不少新興人口入住，而這樣的族群多是年輕夫妻，因此新生人口比例高。

台灣房屋中壢平鎮直營店店長吳智忠指出，除了重劃區以外，中壢中央、中原、元智、萬能等大專院校，同時區內又有中壢工業區，且鄰近平鎮工業區、觀音工業區，學生畢業後有較多工作機會可留下來就業，而中壢因生活機能良好，縱使在其他行政區工業區上班，民眾也多會選擇在中壢區購屋。

同時，吳智忠分析，目前中壢區整體平均房屋總價，以適合小夫妻加一個小孩家庭的兩房車產品來說，屋齡5年內總價帶約落在千萬元以上；6到10年屋齡的則為900萬至1000萬元間，以剛成家的雙薪家庭來說，工作3到5年，存到2、300萬元頭期款相對北市輕鬆，因此，就有許多北客南下至中壢購屋。

中壢除了有機場捷運、高鐵等快速往返台北的大眾運輸交通工具外，同時也有對開車通勤族友善的五楊高架，在就業、房價、交通皆有誘因的狀況下，願意生小孩的年輕夫妻自然選擇落腳中壢區。

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