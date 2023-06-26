中壢人最會生小孩！專家「房價仍有2字頭」優勢　小夫妻偏愛2特區

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中壢區出生人口居冠
張旭嵐表示，桃園市前五個月的新生兒已達7317人，觀察各區出生人口數，中壢區以1425新生兒居冠，超車第2名桃園區的1374人，且拉長到近十年數據可以發現，僅2022年桃園區出生人口數一度小贏中壢區，多達7年中壢區出生人口數贏過桃園區，居全市之冠。
張旭嵐指出，進一步觀察兩區人口數，以2022年來說，中壢區人口數約42.4萬人、桃園區則為46.2萬人，也就是說，桃園兩大行政區中，中壢區人口數少過桃園區，但出生人口數卻較多，出生率完勝桃園區，主要原因就是中壢區的青埔特區、過嶺重劃區吸引不少新興人口入住，而這樣的族群多是年輕夫妻，因此新生人口比例高。
台灣房屋中壢平鎮直營店店長吳智忠指出，除了重劃區以外，中壢中央、中原、元智、萬能等大專院校，同時區內又有中壢工業區，且鄰近平鎮工業區、觀音工業區，學生畢業後有較多工作機會可留下來就業，而中壢因生活機能良好，縱使在其他行政區工業區上班，民眾也多會選擇在中壢區購屋。
同時，吳智忠分析，目前中壢區整體平均房屋總價，以適合小夫妻加一個小孩家庭的兩房車產品來說，屋齡5年內總價帶約落在千萬元以上；6到10年屋齡的則為900萬至1000萬元間，以剛成家的雙薪家庭來說，工作3到5年，存到2、300萬元頭期款相對北市輕鬆，因此，就有許多北客南下至中壢購屋。
中壢除了有機場捷運、高鐵等快速往返台北的大眾運輸交通工具外，同時也有對開車通勤族友善的五楊高架，在就業、房價、交通皆有誘因的狀況下，願意生小孩的年輕夫妻自然選擇落腳中壢區。