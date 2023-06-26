妹子太熱「1穿搭」上捷運！乘客嗆：沒家教　眾人看款式無言了

企鵝妹不忍了！觀眾酸賺很多「還不幫家人付錢」　怒噴5分鐘封鎖

▲企鵝妹（Jinny）在歐洲旅遊時，被酸民激怒，忍不住在直播上花5分鐘回嗆對方。（圖／Twitch@Jinnytty）
▲企鵝妹（Jinny）在歐洲旅遊時，被酸民激怒，忍不住在直播上花5分鐘回嗆對方。（圖／[email protected]

記者潘毅/綜合報導

南韓實況主企鵝妹（Jinny）日前完成「徒步走台灣本島4極點」的挑戰後，就與家人團聚，前往奧地利維也納進行家族旅行。但沒想到昨（25）日的直播中，企鵝妹卻遭一名觀眾酸「賺很多還不幫家人付錢」，讓她更忍不住花5分鐘狂噴，並封鎖對方，回嘴內容掀起討論。

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根據《Streams Charts》網站統計，企鵝妹這次台灣徒步挑戰的過程中，斬獲了9萬名新追蹤粉絲，還受益於茶爸以及國外大乾爹等人的訂閱贈禮，訂閱人數大幅增加了3萬6千多人，圖奇小奇點也得到218萬多點，預估訂閱收益高達3萬至9萬美金（約新台幣93萬至270萬），也成為2023年截至5月底最多觀看時數女實況主第二名。

驚人的收入數據曝光後，也讓企鵝妹在奧地利維也納時，被網路酸民騷擾。昨（25）日直播中，企鵝妹與家人前往當地一處遊樂園，準備要入園前，卻有觀眾突然留言酸「妳很有錢，妳應該幫家人付錢」。

而企鵝妹看到這句話，立刻被激怒，直接要這名觀眾「滾蛋」，嗆對方邏輯有問題。企鵝妹隨後還花了長達5分鐘回應「馬斯克很有錢，所以他就要幫大家付錢？當我心情好時，我就會幫別人付錢，過去我也幫家人付去印尼旅行的所有費用，我絕對不是小氣鬼，但我非常節儉，同時我也對我周圍的人非常慷慨，我絕對不是小氣鬼，這個人很顯然不認識我」。

▲南韓實況主企鵝妹今（19）日展開許多粉絲期待的「番外篇」行程！（圖／Twitch@Jinnytty）
▲南韓實況主企鵝妹日前花42天徒步走遍台灣4極點，收穫大量新粉絲與直播受益。（圖／[email protected]
企鵝妹也解釋「我當然會幫我媽媽、奶奶付錢，我也很常幫弟弟付出很多東西，但不代表因為我賺得多，就必須付所有錢，這是沒有道理的，例如說你跟朋友出去，你賺最多錢，你會付出所有費用嗎？不，但這不代表你小氣，對於我也是」。

不料話才剛說完，又有另一位酸民接力嗆企鵝妹賺的是「一些傻子抖內的錢」，企鵝妹也不忍了，直接要管理員封鎖這個酸民。企鵝妹隨後表明自己的觀點「那些是支持這個頻道的錢，因為他們喜歡我的直播。某些人會酸說，向女實況主抖內的人都是傻子，去你的，人們抖給xQc或其他男實況主，就是支持兄弟，真的是很無腦的邏輯，說這話人的已經太噁心了」。

最後企鵝妹也表示「人們支持我的直播，因為我竭盡全力娛樂聊天室，我走了一千多公里，走遍全國，因為我喜歡挑戰自己，帶給觀眾享受感，為了信守承諾，完成不間斷地旅行，向你們展示這個世界，我也很感謝你們的支持，『但人們不能說，這些是傻子抖的錢』」。

企鵝妹直播回噴酸民片段

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