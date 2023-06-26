林叨囝仔七寶媽「神隱2個月」憔悴首度現身！90度鞠躬落淚道歉
網紅「林叨囝仔The Lins' Kids」陳珮芬（Sydney）在臉書擁有33萬人追蹤，升格「7寶媽」的她先前爭議不斷，像是挺孕肚登百岳、爬山受傷連累其他山友等，引起大批網友不滿。而風波過了2個月，她昨（25）日首度直播露面，面容既消瘦又憔悴，在鏡頭前忍不住情緒落淚，並90度鞠躬道歉：「很謝謝大家的關心，這陣子很多事件，真的很對不起。」
記者郭佩蓉/綜合報導
Sydney昨日在臉書開直播道歉，她臉色憔悴、神情緊張地表示自己每天吃不下、睡不好，目前已經瘦回懷孕前的體重，接著眼眶一紅，情緒潰堤落淚，起身對著鏡頭90度鞠躬道歉，「這陣子很多很多的事件，真的很對不起，做了很多不好的示範，讓大家對我們有很多不好的觀感，也有對一些人造成了傷害，在這裡跟大家說對不起」。
Sydney也提到先前懷孕爬山連累山友，導致山友受傷的事件，她表示在事發10天後，就有聯繫到對方，「我很謝謝他，他沒有怪我們，他跟我們說他的傷其實不是完全因爲我而起，而是原本就有的舊傷，因為那一次才變得比較嚴重」，對方沒有要求賠償醫藥費，不過Sydney還是有送謝禮，「那天他幫我下山之後，就有送謝禮給他，很謝謝他勇敢的告訴我們這件事」。她坦言這兩個月過得很混亂，心情很差，至於封鎖網友一事，她也感到很抱歉。影片曝光後，網友們也紛紛留言，替她加油打氣：「這樣的直播好勇敢好棒，加油」、「加油，辛苦了」、「加油，不哭不哭」、「媽咪加油！不要哭！一切會過去的！未來好好加油。」