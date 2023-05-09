林叨囝仔挨轟利用孩子賺錢！7寶爸反嗆：不偷不搶造成誰困擾
34歲網紅「林叨囝仔The Lins' Kids」陳珮芬（Sydney）在臉書擁有34萬人追蹤，即將升格「7寶媽」的她爭議不斷，像是先前挺8月孕肚與先生挑戰台灣百岳「志佳陽大山」時，被爆出在懷第6胎時就曾因登山受傷，還連累到其他幫忙救難的山友；近日又被挖出去年11月揹著1歲嬰兒滑雪，但嬰兒身上卻一點防護都沒有，而該篇文章還是「業配」嬰兒揹巾，慘遭網友砲轟不顧孩子安危。對此，「雜唸獸醫林叨爸」今（9）日道歉了：「我們確實有一些疏於思考縝密的行為，非常抱歉。」不過對於各種爭議行為，他沒有提出具體解釋，反轟網友、力挺老婆：「我老婆不偷不搶，在社群上分享生活日常，介紹很棒的產品給需要的人參考，這些有造成你們誰的困擾嗎？」
記者郭佩蓉/綜合報導
林叨爸今日在臉書粉專發文，表示：「看著這一切風風雨雨的發生，我們虛心接受所有正面與反面的建議。我們確實有一些疏於思考縝密的行為，非常抱歉。原本站在尊重每一個人言論自由，不想透過這個平台發表任何言論。但事發至今，我身為孩子的父親、身為妻子的先生，今天換我來說些什麼話。」他坦言與老婆這幾十年一起經歷許多人生考驗，一直都很佩服老婆每天為孩子奔波、照顧全家人的餐食、身兼多職的每一天，「我們一家的收入除了動物醫院外，一部份來自老婆的團購業務，我很謝謝她，一起分攤家庭生活開銷與支應孩子們擁有更多樣的自學教育生活」。
林叨爸接著說：「但很多人質疑她利用『育兒生活』、『孩子』去獲利、去賺錢。回過頭來，我捫心自問，我老婆不偷不搶，在社群上分享生活日常，介紹很棒的產品給需要的人參考。而可愛的孩子們也都平安健康在混齡生活中學習著成長著，這些有造成你們誰的困擾嗎？」他明白或許「自學」對許多人來說是一個陌生甚至不認同的教育方式，「經過冷靜的思考後，我想每一個家庭的教養方式都不同，我們不用去迎合哪一派的說詞，沒有人是完全的對或錯」。
最後，他談到老婆「林叨媽」最近就要生產了，身為丈夫的他非常擔心老婆身體承受不住，「現階段只希望她可以靜下心準備待產，顧好自己身體和寶寶，而大家熱情的回應，我會一一聆聽且虛心接受。與她協調後，從現在起的每一篇我會暫時關閉林叨囝仔的貼文留言，不讓你們的言語再次傷害我的老婆。但發文分享是她的言論自由，也是想持續參與我們生活點滴的網友權益。歡迎想繼續關心我們家七寶與參與我們生活點滴的你們。不歡迎激進仇恨與營造對立的你們，你們有更多適合同溫層去散播這些能量。」
貼文曝光後，有網友支持：「辛苦了～～虛心接受大家的建議真的很棒」、「我們都在學習中，沒有人是完美的人，身為公眾人物的你們，辛苦了」；但也有更多網友不買單：「反省很難嗎？沉澱很難嗎？那麼怕人家傷害，可以不要發文，可能放不下群眾給你們的舞台。寫那麼多根本沒有在反省自己呀」、「事情經過到現在看到你們兩夫妻的處理態度都是一樣，果然蠻讓人家失望還有傻眼的，除了退追以外還會抵制！不把小孩子生命當一回事的人，我真的很不屑」、「到底哪個正當職業是又偷又搶了？林先生的言論也是很可笑欸」、「所以到頭來….你們還是沒有檢討自己阿？每一篇道歉都是在情緒勒索，正視自己的錯誤有這麼困難嗎。」
※【NOWnews 今日新聞
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※ 拒絕暴力請撥打：113、110