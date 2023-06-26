統神愛貓找到了？巧遇「95%相似橘貓」 1理由沒帶回家：太誇張了
知名實況主亞洲統神過去因為英雄聯盟技術精湛而走紅，今年初更成立自己的PCS戰隊，並準備在6月30日的夏季賽登上職業賽場。然而日前，統神家中愛貓「陳橘」傳出走失消息，超過一個月都還沒有尋獲消息，但在昨（25）日直播中，終於找到了一隻與陳橘完全一樣的貓，但卻因為「1理由」沒有將牠帶回家，直呼：「太誇張了！」
記者潘毅/綜合報導
統神昨（25）日直播中透露，自己在23日當天遇見一隻超級像陳橘的貓咪，就連吃飯的姿勢都一模一樣，身邊還多了一隻花貓同伴，「但我覺得不是，可是老婆003又說是，所以今天還要再去找牠一下」。
統神解釋，自己認為這隻貓不是陳菊的原因在於「完全不親近我，連摸也不給摸，要碰牠會怕」，當天在貓咪旁邊待了40分鐘，怎麼叫名字都沒有反應。但飼主老婆003則認為這隻橘貓與「陳橘」有95％以上相似度。統神仍舊困惑「一個月沒見到就不認得太誇張，我養了牠(陳橘)三、四年耶」。
影片曝光後，立刻引來不少愛貓網友提出看法「貓咪是認領地為家，如果不是在熟悉的環境，之前跟他再親也沒用，那隻貓應該八九不離十是陳橘了」、「我家貓也走失過7天，結果牠是躲在我家前面的菜市場...，但是短短的7天牠就已經不認得我和家人，牠看到我們就一副很驚恐的臉，抱回來讓牠在家休息一陣子之後，牠才回復以前的樣子」、「貓沒有主人的概念，跑出去認不得很正常，帶回家幾天估計就好了」。