2023杏輝宜蘭馬拉松11月25日開跑！「小林同學」林昀儒跨海相挺

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林姿妙縣長表示，宜蘭的好山好水，近年來多次榮獲消費者最愛旅行城市前三名，去年在縣府及杏輝的努力下，把宜蘭在地優勢規劃成馬拉松的活動亮點，在疫情期間仍吸引了4000名跑友參加。今年將吸取去年經驗，讓杏輝宜蘭馬拉松再升級，整合更多優勢，規劃出有亮點、具競爭力的新賽道。跑友將跑在蘭陽溪上迎接日出、遠眺龜山島，收納一季的芒花搖曳，並將環梅花湖的湖光山色及綠樹成蔭盡收眼底。賽道不只跑在溪谷邊的自行車道上，跑友可飽覽群山，沿線視野開闊，適合大口深呼吸，以及吸收大自然的養分。
杏輝總經理白友烺表示，杏輝很榮幸參與兩屆的宜蘭馬拉松活動，馬拉松的健康本質與集團理念相同，所以集團除了在經費出力外，今年更加碼贊助杏輝善補維他命膠囊，及杏輝之友專屬專櫃折價券做為報名好康，以先進醫學科技為活動加持，讓跑友更養身健康！此外，今年還特別設立醫事組競賽，就是希望可以鼓勵醫事人員們，在照顧民眾健康的同時，也能追求自我的健康生活；杏輝從公司內部動員到全省經銷商及醫事體系，歡迎所有路跑經過杏輝總廠的跑友們，都能感受到杏輝員工熱情的加油祝福。
值得一提的是，大會本次全力投入補給品升級，除了基本的補給品項充足，更推出許多在地特色美味補給。活動與宜蘭當地的農漁會，及通過衛生安全檢測的食品業者合作，把在地小吃─鴨賞做成創意料理鴨賞刈包，且將肝花、棗餅、卜肉等國宴小吃，及亞典菓子工場的精美甜點都端上補給站。完賽後還能品嘗暖暖的在地特色小吃─米粉羹、金棗等，讓參賽者跑得過癮、吃得滿足。
美景美食好康多，心動不如馬上行動！2023年杏輝宜蘭馬拉松自即日 (6月26日)下午5點起開始報名，比賽共分為四個組別，分別為5公里休閒組、11公里挑戰組、21公里半馬組與42公里全馬組，以及特別增加的醫事人員組。大會本次特別與知名運動品牌美津濃合作，推出高端賽衣(市價1,080元)，只要報名就賺回報名費，另再推出前1000位報名早鳥的跑友，可獲得亞典菓子工場獲獎無數的純米年輪蛋糕(市價240元)。
活動報名請上https://irunner.biji.co/Yilansinphar2023