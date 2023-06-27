金曲34／爭第三座最佳台語女歌手獎！曹雅雯《禁》得獎呼聲最高
第34屆金曲獎入圍名單已出爐，頒獎典禮即將在7月1日於台北小巨蛋登場，其中「最佳台語女歌手獎」入圍的有蔡家蓁《無礙》、黃妃《回想》、鄭宜農《水逆》、蔡秋鳳《憐朱安》和曹雅雯《禁》，對此，《NOWnews今日新聞》舉行網路民調，讓網友們投下心中的最佳台語女歌手，目前民調結果已經出爐，冠軍、亞軍和季軍分別由曹雅雯、黃妃和鄭宜農奪下。
記者郭佩蓉/綜合報導
入圍金曲獎的五位女歌手各個實力堅強，其中黃妃和曹雅雯在本屆金曲獎更是要爭奪彼此的「第三座台語金曲歌后」，而《NOWnews今日新聞》日前舉行網路民調，結果也已經出爐。憑專輯《禁》入圍金曲獎的曹雅雯以得票率57.79％壓倒性勝過其他歌手，拿下冠軍寶座；亞軍是憑《回想》入圍金曲獎的黃妃，得票率為19.86%；季軍則是憑《水逆》入圍的鄭宜農，得票率為7.9％，接著是蔡秋鳳與蔡家蓁，得票率分別為7.45%與7％。
得票率過半的曹雅雯曾2度奪下最佳台語女歌手獎，分別是2017年以專輯《思念的歌》榮獲第28屆金曲獎最佳台語女歌手獎以及2021年以專輯《自本》入圍第32屆金曲獎8項大獎，最終奪得最佳台語女歌手獎及最佳台語專輯獎。而今年金曲34是她第4次入圍金曲獎，能否再抱回最佳台語女歌手獎，也讓歌迷們既興奮又期待。
至於在民調中獲得亞軍的黃妃至今共11度入圍金曲獎最佳台語女歌手獎、2度獲獎，如今以《回想》再登金曲殿堂，能否3度獲獎，也是一大看點；最後，在民調獲得季軍的鄭宜農，此次入圍第34屆金曲獎6項大獎，包含年度專輯獎、年度歌曲獎、最佳台語專輯獎、最佳台語女歌手獎、最佳作曲人獎以及最佳作詞人獎，身為入圍大贏家的鄭宜農，能否成功抱回金曲歌后獎座，也令人相當期待！