年輕人為何不敢生小孩？眾人說破「3大原因」　真實數據太驚人

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貼文一出，不少網友紛紛回應「生活品質大受影響啊，一般受薪階級真的養不起小孩欸」、「房子車子都買不起，還想要養小孩真的是天方夜譚」、「養不起幹嘛生，階級複製害慘小孩子」、「生小孩降低生活品質」、「連個家都買不起要怎麼成家」、「自己都養不活了還生小孩....幹嘛生出來一起受苦」、「現在生小孩真的是在害下一代而已，那已經是有錢人該做的事情」。
綜合網友意見，多數人認為主要原因包括「台灣受薪階級多數行業薪水太低，自己都已經養不起」、「房價太高，根本買不起房，更別談成家」、「一但生小孩自由程度以及生活品質都會下降」，不少已經生小孩的人也提到「雙薪家庭每個月車貸房貸加上小朋友支出，一個月十萬都不太夠，現在人不敢生真的合理」、「就算有錢也只會生1個至2個，有錢不代表有閒養，時代真的不同了」。
根據台灣內政部人口統計數據，國內人口數已經連續三年都是負成長，2020年台灣國內的出生數為16萬5249人、死亡數17萬3156人；2021年出生數15萬3820人、死亡數18萬3732人；全國新生兒的出生數僅為13萬8986人、死亡數20萬7230人；2022年的新生兒數量，更是創下統計以來的最新低，出生率約為千分之5.96，數據都顯示台灣少子化的問題確實相當嚴重。