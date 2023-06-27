陳喬恩公開「葡萄柚減肥」食譜 2個半月健康瘦下23公斤
女明星需要維持體態，身體每一處都會被放大檢視，當女明星相當不易。44歲女星陳喬恩出道以來，因水腫體質身材忽胖忽瘦，曾胖到被謠傳懷孕，近日她公開自己的消水腫食譜，認真實行2個半月竟可以瘦到23公斤。對此，《NOWnews今日新聞》電訪天璽營養諮詢中心院長許瓊月營養師，她證實「會瘦」，但她也建議三高患者或正在服用藥物的人，最好還是要先問過醫生。
記者薛羽彤、周淑萍/綜合報導
陳喬恩近日提到自己的水腫問題，「通常早上和下午3點過後，會是兩個人，雙胞胎姐妹會出現，也就是『消腫之後的我』會出現。」她也大方公開自己的減肥食譜，利用「葡萄柚」來減肥，每餐都要吃葡萄柚，這份菜單是源於醫院為「出於心臟問題而急須減肥的患者」使用，且需要堅持12天，搭配休息2天，照著吃預計2個半月可以瘦下23公斤。
陳喬恩也補充，每個人的體質不同，還是要評估自己狀況再進行。她以自身舉例，她的體質屬於容易控制，不吃就會瘦、胖起來也會很可怕，還曾一度胖到62公斤連自己也嚇到。陳喬恩坦言，自己是不運動一族，基本上她會從飲食控制，吃原型食物，她也自嘲唯一運動除了工作之外，就是逛街。
《NOWnews今日新聞》致電天璽營養諮詢中心院長許瓊月營養師，她檢視陳喬恩的「葡萄柚減肥法」後表示：「會瘦，不單是因為葡萄柚，菜單總熱量低，換成半顆橘子、柳丁也都是可以。」
但她建議三高患者，高血壓、高血糖、高血脂有在用藥控制的人，以及腎功能不佳，或是服用心律不整藥物、免疫抑制劑、癲癇藥、抗栓塞，甚至是正在服用感冒藥的人，都應該減少跟葡萄柚相互作用。