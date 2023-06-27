快訊／《黑澀會》大牙爆陳建州性騷！曝11年前經歷：該為過錯負責
演藝圈性騷擾風波不斷，就連恩愛夫妻檔陳建州、范瑋琪也被點名，昔日《我愛黑澀會》節目成員大牙（周宜霈）今（27）日在臉書爆料11年前和老闆「陳先生」等人到香港出差，沒想到晚上老闆直闖房間，對她提出不當邀約，還好閨密上門找她躲過一劫，但如今回想起來，「11年前那個晚上永遠是我不時會想起的惡夢」，決定把一切都說出來。 陳建州則透過律師發表聲明，「2012 年7月香港錄製節目行程，當事人均為團體行動，絕無周宜霈女士指稱私人獨處之事實，周宜霈女士之指控毫無根據、全屬虛偽不實」，會保留法律追訴責任。
記者江芷稜/綜合報導
大牙透露，2012年當時已婚的老闆陳建州在夜裡敲房門，基於雙方權勢地位不敢輕易拒絕，加上隔天還要一起工作，只好委婉拒絕對方並保持距離，直到閨密來找她解除危機，但當下聽到「沒辦法，妳范范姐就很不愛這種事啊！」、「可是你很正啊！」等各種話語，讓人瞠目結舌。
她表示，黑澀會時期曾被陳建州冷凍過，知道對方有方法讓她馬上沒有工作，所以要想辦法全身而退，只能努力堆起笑臉配合，然後善意勸誡這樣不好，化妝師跟閨蜜待會要來，蓋樓梯「讓他從自己起頭的玩笑話高塔下來」，陳建州還要她擠了些卸妝油，佯裝成借用化妝品才願意離開。
大牙發文後，勇敢向《NOWnews今日新聞》表示：「我認為每個人都應該為自己的過錯負責，我為我當年的懦弱在今天勇敢站出來發聲，至於當年的當事人要怎麼負責，不是我的責任。」她跟小7歲的羽球教練老公阿廖師結婚3年，從交往的時候他就知道這件事，對於老婆曾經遭遇到前老闆性騷，他的態度明確：「很心疼老婆，也支持老婆。」經紀人文子跟大牙合作後知道此事也是傻眼。
※【NOWnews 今日新聞
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