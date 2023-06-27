快訊／陳建州發律師聲明　喊告大牙：全屬虛偽不實

陳建州（黑人）今（27）日被大牙（周宜霈）爆料曾經性騷擾，大牙透露11年前和老闆「陳先生」等人到香港出差，沒想到晚上老闆直闖房間，對她提出不當邀約，還好閨密上門找她躲過一劫。而陳建州透過律師發出聲明否認性騷，「周宜霈女士之指控毫無根據、全屬虛偽不實。」
記者薛羽彤/綜合報導
對於大牙指控，陳建州透過律師發聲明，駁斥大牙說法「內容全然不實，當事人將委請本律師追究法律責任」，陳建州解釋當日行程並無獨處之事，「2012 年7月香港錄製節目行程，當事人均為團體行動，絕無周宜霈女士指稱私人獨處之事實，周宜霈女士之指控毫無根據、全屬虛偽不實。」陳建州強調大牙的指控皆不是事實，並表示要追究法律責任，「當事人行事坦蕩，如有行為缺失絕對願意積極面對，但若有不實指控，無端耗費社會大眾視聽及媒體資源，實為不妥。本律師將依當事人委託，依法追究相關法律責任。」
陳建州
出生：高雄市岡山區
別名：黑人、Blackie
身高：189公分
生日：1977年5月2日（46歲）
教育程度：中國文化大學（肄業）
配偶：范瑋琪（2011年結婚）
兒女：2子（雙胞胎）
經歷：主持人、企業家、前籃球員
現任：職業籃球聯盟P. LEAGUE+執行長