陳建州「行事坦蕩」否認性騷擾 大牙：陳述均為事實問心無愧
周宜霈（大牙）從《我愛黑澀會》出道，今（27）日指控前老闆陳建州（黑人）性騷擾，2012年7月在香港錄影期間，她遭已婚的陳建州於下榻的飯店試圖侵犯，對於陳建州否認指控，大牙表示：「公道自在人心。」目前大牙也未收到陳建州的律師函。
記者羅凌筠/台北報導
陳建州透過律師發表聲明，強調：「2012年7月香港錄製節目行程，當事人均為團體行動，絕無周宜霈女士指稱私人獨處之事實，周宜霈女士之指控毫無根據、全屬虛偽不實。當事人行事坦蕩，如有行為缺失絕對願意積極面對，但若有不實指控，本律師將依當事人委託，依法追究相關法律責任。」
大牙跟小7歲老公阿廖師結婚3年，從交往的時候他就知道這件事，今日也聲援老婆：「現在有人欺負妳，我一定欺負他。」而對於陳建州否認性騷擾，大牙表示：「本人陳述均為事實，問心無愧，公道自在人心。」
※【NOWnews 今日新聞
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