大牙爆陳建州「11年前性騷」！他臉書留同框紀錄　當年合照曝光

女星大牙27日震撼爆料，表示11年前遭到「老闆陳先生」強抱上床，所幸後來因為門外出現聲響對方才放棄，完整過程讓人吃驚，而由於文中提及「沒辦法，妳范范姐就很不愛這種事啊」，讓外界立刻聯想是陳建州（黑人）。對此，陳建州也透過律師發出聲明否認有此事，並且將對大牙提出告訴。然而有網友也翻出2012年陳建州與大牙同框的貼文，兩人確實有在當時一同出國錄製節目，至於大牙的指控是否為真，一切交由法律審理。 我是廣告 請繼續往下閱讀 大牙臉書爆料，表示該起事件發生在2012年7月18日凌晨，與一行人入住香港某間飯店，卻被當時的老闆陳建州強行進房騷擾，當時她一再地回絕，結果爆陳建州說出「沒辦法，妳范范姐就很不愛這種事啊！」、「那我們快一點」等語，讓大牙隱忍了11年想到還是覺得非常恐懼，直言「那天真的嚇瘋了」。面對大牙爆料性騷指控，陳建州也在第一時間透過律師發出聲明，表示「周宜霈女士之指控毫無根據、全屬虛偽不實。當事人行事坦蕩，如有行為缺失絕對願意積極面對，但若有不實指控，無端耗費社會大眾視聽及媒體資源，實為不妥，本律師將依當事人委託，依法追究相關法律責任」。▲陳建州大牙在2012年同框照被挖出，時間地點與大牙爆料的背景相同。（圖/陳建州臉書）不過，也有網友考古發現，陳建州在2012年7月18日臉書發表文章，有一則是發出與大牙的合照，寫著「一早帶大牙出發去香港Now Tv 錄我們的新節目1822，現在幾乎每個禮拜都在飛，台灣有《上班這黨事》和《十點名人堂》，香港有《1822》除此之外最近還有一個全新的節目在準備中，所以時間真的很難調配，我希望用自己的影響力，集合更多年輕的朋友、一起為這個世界努力！傳遞更多正面能量，lovelife」由於節目名稱、時間地點都和大牙爆料的背景相同，意外又掀起討論。▲陳建州（黑人）小檔案，遭到女星大牙爆料捲入性騷風波。（圖／NOWnews製表）陳建州對范瑋琪一見鍾情！狂追10年娶回家：她是上帝給的禮物陳建州曾因喪父誤入歧途！轉戰娛樂圈爆紅 再返體壇翻轉人生陳建州遭大牙爆料性騷擾！黑澀會丫頭心疼發聲：不方便多說什麼陳建州「行事坦蕩」否認性騷擾 大牙：陳述均為事實問心無愧