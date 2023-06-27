房市／總價相對親民！信義房屋：竹北華興重劃區成購屋族新寵

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黃子軒表示，目前的生活機能還是仰賴華興重劃區旁的舊竹北商圈，中正西路、華興街、中華路三條主要幹道形成的三角聚落，生活機能非常完善，有市公所、學校、農會等人潮眾多的重要設施，未來全聯福利中心、非營利幼兒園皆會進駐華興重劃區，生活機能可望更加完善。
第三個優勢人口持續正成長，有很多就業機會，黃子軒表示，台元科技園區、昌益園區、AI智慧園區，湖口工業區等眾多就業機會，持續帶來人口紅利的正成長。
黃子軒表示，近期從農曆新年過後買氣回升、看房人數增加，決定速度明顯縮短，華興重劃區的預售新建案單價約50萬，10年以下的新古大樓單價約45-50萬，而昌益園區與台元科技園區因為地緣關係，離華興重劃區最近，因此不少園區客會選擇在華興重劃區購屋。
而預算限制的購屋族也會選擇華興重劃區，黃子軒表示，若以同樣室內坪數16-18坪的2房來看，華興重劃區總價約1500萬，高鐵區則是2000萬，若是自住考量，不失為一個實惠購屋的選擇。
信義房屋竹二區協理張家榮表示，以去年至今的交易移轉量來看，華興重劃區並不輸高鐵區，今年６月信義房屋在此開立新分店，正是看好華興重劃區未來發展，有人的地方就有信義，希望可以為華興商圈的住戶提供更優質的社區服務。