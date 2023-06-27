高雄小港巷弄內的美食　超香臭豆腐好吃又唰嘴

「老闆一份大份的臭豆腐，要辣椒！我覺得要加他的辣椒，因為夠辣，喜歡吃辣的就可以加看看。」在高雄市小港區民益路的一處巷弄，有間臭豆腐，每到下午營業時間，總是豆香四溢，饕客們一個接一個，不僅是因為老闆的臭豆腐外酥內軟、還有老闆特製醬汁和九層塔辣椒醬，讓臭豆腐口味更多元化，果然讓不少舊雨新知，一吃成主顧！
記者郭俊暉、郭凱杰／高雄報導
臭豆腐放入鍋內大火油炸，吱吱作響，老闆一個人顧兩鍋，時常翻動，好讓每一塊臭豆腐，都能夠裹上金黃色的外皮，口感上更加酥脆。不僅如此，老闆還拿紅外線槍測試油溫，就是要讓臭豆腐外酥內軟，同時，細心的老闆對外用的客人更是貼心，不論大小份都是一份一袋，且貼心地提醒每位外用的客人，千萬別把外盒蓋上，以免影響臭豆腐的口味。
老闆說起自家的臭豆腐，除了用酵素浸泡，泡菜更是如數家珍，從泡菜本身醃漬的很入味，高麗菜一片一片剝好洗淨搓揉，邊洗邊撕成小片，然後加入鹽巴，用手抓勻，確定每片菜葉都有沾到鹽巴，高麗菜出水後把水倒掉後，再用開水洗去鹽份加入水果醋浸泡準備乾淨、乾燥的保鮮盒（或塑膠袋），依序放入一層層高麗菜，然後放入冰箱冷藏８小時即可食用。
很奇怪的是，店裡的臭豆腐在起鍋後一直到送到客人桌上都沒有淋上醬汁，老闆表示，醬汁都是一包包密封好讓客人自行加入，讓客人可以自行調整口感，外帶同樣也是將醬汁另外包裝，這樣才能品嚐臭豆腐的酥炸口感、美味。
值得一提得是，店內的醬汁和調味料都來自老闆的獨門配方和特色，其中，鹹酥口味的臭豆腐是用老闆特調的胡椒鹽，老闆得意的說，吃他家的胡椒粉不會燥熱，潤喉、順口，因為他們加了獨門中藥材。
其次是，一包包的蒜蓉醬油鹹甜適中，口感層次整個在味蕾上滲出來，配上酥酥的臭豆腐才吃了一口就直呼好吃，怪不得客人一個接一個。同樣的淋上清醬油的臭豆腐可以讓吃素的朋友也能享用到美味臭豆腐。