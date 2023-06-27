紅綠燈為何是「紅黃綠」3種顏色？醫揭進步沿革 初始1色狂釀事故
不論是開車駕駛或是路上行人，都必須要遵守路上的「紅黃綠」，然而你曾有好奇過，為何「紅黃綠」要選用這三種顏色嗎？對此，胸腔暨重症醫學科醫師黃軒則解釋，其實早期的交通號誌是「白綠紅」3種色調，後續改革的詳細經過也曝光了！
記者潘毅/綜合報導
黃軒醫師在臉書上發文科普，其實最早期的交通信號燈，是為火車設計的，而不是為汽車設計。在1910年，美國安裝了第一個交通信號燈。員警使用口哨和白色燈光，作為交通警示，讓火車司機何時可以停止或走動！而根據鐵路歷史，當時採用的顏色是「白綠紅」，白色為可通行；綠燈則是警告，提醒駕駛謹慎前進；紅燈則與現代相同，為停車等待。
黃軒繼續解釋，當時的白光燈號也產生很大的問題，因為「白色燈，可以和任何事物融合在一起。例如常見的月亮或燈籠，甚至是白燈，都可能與其融為一體。這種情況下，火車司機由於分辨不清，極易造成事故撞死路人」，最終白光就被拿掉，只剩「紅綠燈」，紅燈為停止、綠燈為通行。
後來黃燈的出現則有各種版本的說法，但也有原理可循，黃軒醫師解釋，人的視網膜，含有杆狀和三種錐狀感光細胞，第一種杆狀細胞對黃光特別敏感，而三種錐狀感光細胞：分別對紅光、綠光和藍光最敏感，然而我們人類眼睛對藍光敏感的感光細胞較少，所以最後變成仍然是以紅光、綠光作為分辨顏色較佳為主。