蔡阿嘎贊助小妹買芭蕾舞鞋！竟成功奪「亞太盃冠軍」 感謝信曝光
台灣知名YouTuber蔡阿嘎，日前因為拍攝「日本5家超難吃的連鎖地雷店」影片而引發風波，最終他與團隊也拍攝影片致歉，並沉寂一段時間。而今（27）日蔡阿嘎則在臉書上分享一個好消息，就是他創立的社福協會，幫助了一位學習芭蕾舞的小妹妹拿到盃賽冠軍，感謝信內容曝光，也吸引大批網友給予好評。
記者潘毅/綜合報導
蔡阿嘎今（27）日在臉書上，貼出一位媽媽寄來的感謝信「謝謝你為孩子做的一切，我們也會支持著你」，內容為「先謝謝你創辦了好里家，我的女兒在今年獲得了你給予的贊助，在5月底時，穿著協會贊助的舞鞋、舞衣，跳著新練的芭蕾舞，拿到了亞太盃的冠軍」，媽媽也透露，之後還有兩場比賽會持續進行，妹妹也有著想成為專業國際舞者的夢想。
事實上好里家社福協會事由蔡阿嘎發起、於2023年正式登記成立，支持鼓勵有才華、有專長的孩子，可以申請「有才獎助學金」，然而才短短成立了半年，就有了實際成功的案例。
這讓蔡阿嘎看完感謝信內容，也振奮表示「今年這位獲得獎助的孩子，拿著獎助金買了新芭蕾舞鞋、奪下亞太盃的冠軍！真的太開心了！今年只是協會一個小小的開端，我們會持續前進，繼續為台灣這些有夢想、有才華的孩子們努力」。
不少網友看完也紛紛大讚「聽到這個好消息，真心覺得社會還是有真善美充滿愛的，希望善的循環和力量可以延續下去」、「希望妹妹繼續加油，創造好佳績，拿無數個冠軍」、「希望有才能的孩子都能發光」。