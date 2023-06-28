住飯店驚見「1設施」先扣分！女生用過手狂抽筋：誰發明的
經常規劃出遊時，住宿的選擇也是旅遊的重點之一，不少人寧願花大錢也要住好睡好，不過近日就有網友討論「有人用過這種飯店的吹風機嗎.....真的不管多好的飯店，只要有這種吹風機都是一律扣分」貼文釣出不少苦主分享使用經驗，直言「這種吹風機到底是誰發明的！應該要全面汰除」。
記者張嘉哲/綜合報導
一名網友在臉書社團「爆廢公社」貼文指出「再好的飯店，看到這隻就自動扣分！」只見貼出的照片，原來是飯店內附設的吹風機，不過跟一般常見的吹風機不同，這種吹風機屬於按壓型的，當在使用的時候必須手指一直壓著開啟的按鈕，由於通常這種吹風機機型並不大，所以對於女生來說相當難用。
貼文一出，不少網友紛紛回應「看到就先扣分了，吹到手抽筋」、「我的頭髮又長又多，這款吹風機真的很弱」、「這種吹風機到底是誰發明的....真的有夠不符合人體工學」、「最討厭看到它了，按到手抽筋，還頭皮發燙」、「按到手抽筋+1重點是還沒吹乾」、「看到這支臉直接垮下來」、「重點是過熱還不能用.....女生看到這支真的很苦」、「到底為什麼有飯店會想用這種最難用的吹風機」。
不過也有不少人分享解方「我之前直接用橡皮筋把按鈕的地方綁起來，就可以一直吹了，手指不用一直按著」、「我老公上次幫我用橡皮筋綁起來哈哈哈哈，大家下次可以試試看」、「記得出遊備一隻吹風機在車上就對了，以防走進旅館、飯店看到這隻可怕的吹風機！」