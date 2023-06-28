台南路上遇到「原子小金剛」！萬人朝聖照片　價格起底超驚人

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貼文一出，馬上破1.5萬人按讚，不少網友驚奇的說「太狠了....這一雙是什麼來歷」、「哇！這雙不是要破萬元嗎？台灣真的有人買喔」、「這雙超貴欸，好猛喔」、「我印象中這雙不是原子小金剛原型，只是做得很像，不便宜」、「好厲害！竟然敢這樣穿上街」、「這雙超貴，肯買一定是真愛」、「上次在日本看到ㄧ個女生穿，沒想到台灣也有人穿」。
而不少台南人也跳出表示「哈哈哈！我上次在麥當勞遇到他本人」、「我是在7-11遇到啦！他很常穿這雙喔」、「我也是路上遇到，馬上跟我媽說：你看有原子小金剛，全家人也是很驚訝地看著他」、「遇過+1，他的頭髮也超級酷的！感覺超級潮流」、「之前就遇過他一次了，好潮好喜歡哈哈哈」。
事實上，這雙鞋子還真的是大有來頭，是來自紐約布魯克林的創意團隊MSCHF所推出，其實原本這雙鞋子的原型並不是原子小金剛，而是另一部卡通《愛探險的Dora》中夥伴小猴子的紅靴，但後來的成品與原子小金剛撞型，且更趨近原子小金剛的大紅靴，所以當時推出就引爆話題，其鞋子名稱為「Big Red Boots」。
這款「Big Red Boots」以TPU橡膠和舒適EVA材質製成，還原動畫中硬挺、圓潤的輪廓，MSCHF當時推出更邀請美國網紅模特Sarah Snyder親身穿上示範，一雙要價不便宜，售價為350美金（約台幣10,518元），當時推出直接官方直接宣布賣光，沒想到如今在台灣看到有人穿，也難怪不少人感到驚奇！