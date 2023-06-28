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台南路上遇到「原子小金剛」！萬人朝聖照片　價格起底超驚人

▲網友在路上遇到一名男子穿著「原子小金剛」的大紅靴，讓他感到非常新奇。（圖/路上觀察學院）
▲網友在路上遇到一名男子穿著「原子小金剛」的大紅靴，讓他感到非常新奇。（圖/路上觀察學院）

記者張嘉哲/綜合報導

現在世代不同，時尚潮流的東西每個人都有不同的解讀！但這應該是大家共同回憶的「原子小金剛」了吧？近日，就有網友分享自己在台南的路上遇到一名男子，腳上穿著原子小金剛的大紅靴在騎車，讓他感到非常新奇，結果貼文曝光後，不少台南人都遇過這位男子，表示他經常穿著這雙大紅靴四處奔波，隨後紅靴的來歷也被起底，才發現這雙鞋來頭不小，竟然要價破萬元！

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一名網友在臉書社團「路上觀察學院」貼文指出「我本來以為原子小金剛是用飛的！」只見貼出的照片，一名男子騎乘機車看似沒有什麼異狀，但仔細看他的腳上穿的不是一般的鞋子！而是與「原子小金剛」同款的大紅靴！跟一般人的鞋子對比的話實在相當吸睛。

▲男子的「原子小金剛」大紅靴實在太吸睛，讓不少台南人遇到都會拍照。（圖/路上觀察學院）
▲男子的「原子小金剛」大紅靴實在太吸睛，讓不少台南人遇到都會拍照。（圖/路上觀察學院）
貼文一出，馬上破1.5萬人按讚，不少網友驚奇的說「太狠了....這一雙是什麼來歷」、「哇！這雙不是要破萬元嗎？台灣真的有人買喔」、「這雙超貴欸，好猛喔」、「我印象中這雙不是原子小金剛原型，只是做得很像，不便宜」、「好厲害！竟然敢這樣穿上街」、「這雙超貴，肯買一定是真愛」、「上次在日本看到ㄧ個女生穿，沒想到台灣也有人穿」。

而不少台南人也跳出表示「哈哈哈！我上次在麥當勞遇到他本人」、「我是在7-11遇到啦！他很常穿這雙喔」、「我也是路上遇到，馬上跟我媽說：你看有原子小金剛，全家人也是很驚訝地看著他」、「遇過+1，他的頭髮也超級酷的！感覺超級潮流」、「之前就遇過他一次了，好潮好喜歡哈哈哈」。

▲不少台南人都巧遇過本尊，表示該位男子經常穿著這雙「原子小金剛」大紅靴，相當引人注目。（圖/路上觀察學院）
▲不少台南人都巧遇過本尊，表示該位男子經常穿著這雙「原子小金剛」大紅靴，相當引人注目。（圖/路上觀察學院）
事實上，這雙鞋子還真的是大有來頭，是來自紐約布魯克林的創意團隊MSCHF所推出，其實原本這雙鞋子的原型並不是原子小金剛，而是另一部卡通《愛探險的Dora》中夥伴小猴子的紅靴，但後來的成品與原子小金剛撞型，且更趨近原子小金剛的大紅靴，所以當時推出就引爆話題，其鞋子名稱為「Big Red Boots」。

這款「Big Red Boots」以TPU橡膠和舒適EVA材質製成，還原動畫中硬挺、圓潤的輪廓，MSCHF當時推出更邀請美國網紅模特Sarah Snyder親身穿上示範，一雙要價不便宜，售價為350美金（約台幣10,518元），當時推出直接官方直接宣布賣光，沒想到如今在台灣看到有人穿，也難怪不少人感到驚奇！

▲由Sarah Snyder示範「Big Red Boots」。（圖／翻攝自IG）
▲MSCHF當時推出更邀請美國網紅模特Sarah Snyder親身穿上示範「Big Red Boots」。（圖／翻攝自MSCHF IG）

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