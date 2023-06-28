今天開吃！麥當勞「5款買1送1」肯瓊醬回歸　漢堡王牛肉堡優惠3天

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使用「麥當勞歡樂送」網路訂餐，訂單需消費滿38元起，於購物車頁面促銷優惠碼處，輸入優惠碼「6NUG」，即享6塊麥克鷄塊、薯餅、酥嫩鷄翅、經典美式(冰/熱)「買一送一」優惠（五擇一），6月28日起至7月18日或送完為止。
提醒大家，薯餅買一送一優惠供應時間自凌晨04:45至早上10:15；贈送品項與點購項目需相同，恕不更換其他品項；每筆訂單限使用乙次；Uber Eats、Foodpanda均不適用。
6月28日至7月18日，韓國直送、滋味濃郁的「肯瓊醬」與甜中帶辣的「甜辣醬」限期回歸；加上經典不敗的「甜辣醬」，還有「蜂蜜芥末醬」及「泰式香辣醬」，麥克鷄塊將一次湊齊5大夢幻沾醬，凡於活動期間內購買麥克鷄塊套餐或單點，都可以任選沾醬口味。
📌漢堡王拚了！4款安格斯牛肉堡「買一送一」限3天
漢堡王6月28日至6月30日全門市連續肉償3天，4款3倍厚安格斯牛肉堡「買一送一」再吃3天。同樣包括黑醬安格斯牛肉堡、勁濃安格斯牛肉堡、安格斯厚切牛肉堡、花生安格斯牛肉堡，可以不限同口味「買一送一」只要145元，相當於每顆下殺73元有找！
提醒大家，每筆單限購2組；不適用於兒童樂園、機場、科技廠內店、員林大潤發，詳情依餐廳供應為準。