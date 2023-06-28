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今天開吃！麥當勞「5款買1送1」肯瓊醬回歸　漢堡王牛肉堡優惠3天

▲今天6月28日起，麥當勞、漢堡王雙雙開跑「買一送一」優惠！麥當勞歡樂送「5款買1送1」，並驚喜回歸肯瓊醬。漢堡王連續肉償3天，4款安格斯牛肉堡「買一送一」。（圖／台灣麥當勞提供）
▲今天6月28日起，麥當勞、漢堡王雙雙開跑「買一送一」優惠！麥當勞歡樂送「5款買1送1」，並驚喜回歸肯瓊醬。漢堡王連續肉償3天，4款安格斯牛肉堡「買一送一」。（圖／台灣麥當勞提供）

記者蕭涵云/綜合報導

各位速食控們，就是今天！6月28日起，麥當勞、漢堡王雙雙開跑「買一送一」優惠，麥當勞歡樂送最新祭出「5款買1送1」爽吃21天，其中麥克雞塊相當於「買6送6」，還可以大沾驚喜回歸的肯瓊醬等5款人氣沾醬。漢堡王則為了雪恥曾經賣爆缺貨，今（28）日起4款安格斯牛肉堡「買一送一」連續肉償3天。

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📌吃21天！麥當勞「5款買1送1」肯瓊醬回歸
使用「麥當勞歡樂送」網路訂餐，訂單需消費滿38元起，於購物車頁面促銷優惠碼處，輸入優惠碼「6NUG」，即享6塊麥克鷄塊、薯餅、酥嫩鷄翅、經典美式(冰/熱)「買一送一」優惠（五擇一），6月28日起至7月18日或送完為止。

提醒大家，薯餅買一送一優惠供應時間自凌晨04:45至早上10:15；贈送品項與點購項目需相同，恕不更換其他品項；每筆訂單限使用乙次；Uber Eats、Foodpanda均不適用。

▲麥當勞「5款買1送1」！肯瓊醬回歸一次推出5款人氣沾醬。（圖／台灣麥當勞提供）
▲麥當勞「5款買1送1」！肯瓊醬回歸一次推出5款人氣沾醬。（圖／台灣麥當勞提供）
6月28日至7月18日，韓國直送、滋味濃郁的「肯瓊醬」與甜中帶辣的「甜辣醬」限期回歸；加上經典不敗的「甜辣醬」，還有「蜂蜜芥末醬」及「泰式香辣醬」，麥克鷄塊將一次湊齊5大夢幻沾醬，凡於活動期間內購買麥克鷄塊套餐或單點，都可以任選沾醬口味。

▲漢堡王6月8日一日限定3倍厚安格斯牛肉堡，4款任選買一送一不限同口味！搭配6月畢業狂歡優惠券，共16款大方送；端午節Uber Eats加碼外送優惠懶人包。（圖／漢堡王提供）
▲漢堡王4款安格斯牛堡，可以不限同口味「買一送一」只要145元。（圖／漢堡王提供）
📌漢堡王拚了！4款安格斯牛肉堡「買一送一」限3天
漢堡王6月28日至6月30日全門市連續肉償3天，4款3倍厚安格斯牛肉堡「買一送一」再吃3天。同樣包括黑醬安格斯牛肉堡、勁濃安格斯牛肉堡、安格斯厚切牛肉堡、花生安格斯牛肉堡，可以不限同口味「買一送一」只要145元，相當於每顆下殺73元有找！

提醒大家，每筆單限購2組；不適用於兒童樂園、機場、科技廠內店、員林大潤發，詳情依餐廳供應為準。

▲漢堡王6月8日一日限定，安格斯牛堡系列「買一送一」只要145元。（圖／漢堡王提供）
▲漢堡王今起三天開吃，4款安格斯牛堡系列「買一送一」優惠。（圖／漢堡王提供）

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