印尼籍新住民「沙嗲醬」獲獎　輔導青年創業、行銷飲食商機

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「新住民創異市集」有來自秘魯、越南、泰國、印尼及香港、四川及廣東等多國特色攤位。值得一提的是現場還有一系列充滿異國風情的精彩活動，包括印尼祈福踩街舞蹈、跨族群新創異時尚走秀，新移民女性關懷協會理事長吳秉蓉的「創異泰國調酒秀」，以及新二代團體「日新月憶」台越新歌發佈會等精彩節目，場面相當熱鬧，吸引數百名人潮。
民眾黨桃園市黨部主委黃成峻帶領青年事務部幹部、各區主任蒞臨，此次活動由發言人馬治薇與青年部副主任林祐雙語主持，發言人李慕妍與印象魅力舞團一起表演，黃成峻表示，民眾黨桃園市黨部已於日前成立新住民事務部，將會在法扶資訊、福利諮詢、異國觀光，提供更好的服務。
由米整合行銷工作室表示，希望未來有更多的機會與桃園優秀的新住民創意職人共創商品，也期待透過創異市集成為新住民朋友展示創業成果的平台，希望藉此鼓勵更多新住民朋友在桃園創業，為他們帶來更多商機和成就。
包括桃園青年局局長侯佳齡、桃園市議員張碩芳、桃園市立委候選人范綱祥 市政顧問兼新住民聯合服務中心執行長陳信守、新住民聯合服務中心副執行長牛春茹、桃園市黨部發言人馬治薇、李慕妍、立法委員湯蕙禎主任劉邦德、藍天志工團關懷協會執行長林秋霖、開南大學空運管理系主任孫國勛皆到場出席支持。