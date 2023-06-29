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印尼籍新住民「沙嗲醬」獲獎　輔導青年創業、行銷飲食商機

▲桃園市青年局局長侯佳齡(右)與新住民職人及青年局輔導的青創團隊聯合「上新菜」。（圖／由米整合行銷工作室楊禮琳提供）
▲桃園市青年局局長侯佳齡(右)與新住民職人及青年局輔導的青創團隊聯合「上新菜」。（圖／由米整合行銷工作室楊禮琳提供）

國際中心賴正琳／綜合報導

由米整合行銷工作室在桃園區77藝文町於25日舉辦「新味．禮、新職人產品發佈會X創異市集」活動，旨在打造「異國剪刀料理」的新商機。2022年桃園青年局輔導的安東基地青創團隊由米整合行銷工作室與新住民合作，舉辦了第一屆桃園新住民創意職人創意料理商品海選活動「新味．禮」。在該活動中，桃園印尼籍新住民柳佳文以家鄉特色醬料「沙嗲醬」獲得「異級棒」獎。

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印尼籍新住民柳佳文表示，「新味．禮之印尼沙嗲醬」是她家鄉的特色醬料，由烤過的花生、椰奶、大蒜、醬油和辣椒等成分熬製而成，具有廣泛的用途，可作為肉串的沾醬、沙拉的淋醬，甚至直接裹著麵條食用及用於各種炒料。

「新住民創異市集」有來自秘魯、越南、泰國、印尼及香港、四川及廣東等多國特色攤位。值得一提的是現場還有一系列充滿異國風情的精彩活動，包括印尼祈福踩街舞蹈、跨族群新創異時尚走秀，新移民女性關懷協會理事長吳秉蓉的「創異泰國調酒秀」，以及新二代團體「日新月憶」台越新歌發佈會等精彩節目，場面相當熱鬧，吸引數百名人潮。

民眾黨桃園市黨部主委黃成峻帶領青年事務部幹部、各區主任蒞臨，此次活動由發言人馬治薇與青年部副主任林祐雙語主持，發言人李慕妍與印象魅力舞團一起表演，黃成峻表示，民眾黨桃園市黨部已於日前成立新住民事務部，將會在法扶資訊、福利諮詢、異國觀光，提供更好的服務。

由米整合行銷工作室表示，希望未來有更多的機會與桃園優秀的新住民創意職人共創商品，也期待透過創異市集成為新住民朋友展示創業成果的平台，希望藉此鼓勵更多新住民朋友在桃園創業，為他們帶來更多商機和成就。

包括桃園青年局局長侯佳齡、桃園市議員張碩芳、桃園市立委候選人范綱祥 市政顧問兼新住民聯合服務中心執行長陳信守、新住民聯合服務中心副執行長牛春茹、桃園市黨部發言人馬治薇、李慕妍、立法委員湯蕙禎主任劉邦德、藍天志工團關懷協會執行長林秋霖、開南大學空運管理系主任孫國勛皆到場出席支持。

▲「新住民創異市集」有來自秘魯、越南、泰國、印尼及香港、四川及廣東等多國特色攤位。（圖／由米整合行銷工作室楊禮琳提供）
▲「新住民創異市集」有來自秘魯、越南、泰國、印尼及香港、四川及廣東等多國特色攤位。（圖／由米整合行銷工作室楊禮琳提供）

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