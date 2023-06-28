10大科學園區房價榜！「這2園區」房價翻倍　漲幅超車竹科

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接者房價同樣翻倍的還有南科，自「護國神山」台積電宣布在南科擴廠，也替台南房市注入活水，使得過去曾是蛋殼區的新市、善化身價水漲船高，又以LM特定區為南科新貴移居聚落，區域主打低密度高綠覆住宅區，房價穩站3字頭。
第三名就是新竹科學園區，鄰近竹科的關埔重劃區為竹科新貴居住首選，區域內關新里也是全台綜合所得中位數最高的區域，平均超過300萬元，又稱「新竹天龍國」，關埔重劃區內有好市多、迪卡儂等連鎖賣場進駐，目前區域新建案「富宇天雋」成交價已逼近8字頭，顯現新竹房價在高消費力的竹科買盤支撐下仍不斷創新高。
再來則是前身為楠梓加工出口區的楠梓科技園區，近年也因台積電宣布將在鄰近的中油高煉廠舊址設廠，帶動整個北高雄房市炒的沸沸揚揚，除了楠梓本身外，一旁的高雄新市鎮房價也是一飛衝天，吸引大量投資買盤，房價5年間漲幅近7成，漲勢凶猛。
第五名則是位於桃園的華亞科技園區，華亞科技園區位於長庚生活圈與A7重劃區間，其中有雙北首購天堂之稱的A7重劃區因房價較周邊區域親民且緊鄰新北，加上機場捷運行經，近幾年成為建商兵家必爭之地，房價也由2字頭攀升3字頭，部分新建案也已經出現4字頭成交。
接著則是中部科學園區，周邊房市交易集中在中科生活圈，該區屬於成熟市區，新案稀有，因此預售屋價格屢創新高，其中台中豪宅建商寶輝推出「寶輝國際莊園」，已出現7字頭、總價突破6千萬元的成交價，買盤多為中科高階主管及周邊榮總與澄清醫院醫師等高收入族群，創下區域天花板價格。
房價漲幅超過3成的還有近年推案火熱的北投士林科技園區，號稱台北市最後一塊重劃區的北投士林科技園區，2022年一開案就以單價百萬元之姿出場，一口氣拉抬周邊房價由6字頭上揚至8字頭，也是此次榜上房價最高的科學園區，吸引國泰、遠雄、長虹、璞園、宏普、潤泰、華固等知名品牌建商插旗，為北市推案一級戰區。
第八名上榜的是新北產業園區，有機場捷運與環狀線交匯的新北產業園區，周邊房市交易集中在新莊副都心重劃區與頭前重劃區，其中新莊副都心重劃區近年吸引儒鴻、麗寶、中悦機構等企業進駐，加上宏匯商場、凱悅嘉軒酒店等商業設施加持，房市發展快速。
最後漲幅接近2成的為南港經貿園區與內湖科技園區，南港近年受惠東區門戶計畫，建設利多，目前新建案成交價已破百萬元，而內湖科技園區則因周邊交易量多以西湖生活圈舊公寓為主，造成區域平均成交價僅7字頭，漲幅敬陪末座。