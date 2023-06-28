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暑假日本自由行必知！蘋果iPhone也可綁定ICOCA　步驟公開超簡單

▲蘋果iPhone用戶現在能透過手機綁定ICOCA，在日本自由行搭乘鐵道時使用，也可在便利商店購物。（圖／記者葉盛耀攝）
▲蘋果iPhone用戶現在能透過手機綁定ICOCA，在日本自由行搭乘鐵道時使用，也可在便利商店購物。（圖／記者葉盛耀攝）

記者葉盛耀/綜合報導

日前因日本鐵路公司公布將暫停販售無記名的實體西瓜卡（Suica），許多民眾改以蘋果iPhone下載「Suica」或是「PASMO」替代。而安卓手機用戶則可綁定「ICOCA」，但想下載此APP，又限定日本區Google Play，必須要用VPN方式才能下載，困難度高。如今，蘋果手機用戶也能透過手機輕鬆綁定ICOCA，在全日本自由行搭乘鐵道時使用。

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《NOWnews今日新聞》曾提供到東京旅遊時若沒有實體西瓜卡了該如何，當時提到蘋果iPhone僅可下載「Suica」或「PASMO」替代實體卡，而現在JR西日本公布，ICOCA同樣也可供蘋果iPhone用戶下載，讓交通卡的選擇更多。

JR西日本發行的交通卡，流通廣泛程度僅次於西瓜卡，「ICOCA」到東京可搭乘地鐵、JR電車，同樣也可在便利商店購物，加值方式也跟西瓜卡一樣。

蘋果iPhone用戶若想要綁定ICOCA交通卡，只要點選手機內建「錢包」APP右上方的＋號，從「交通卡」選項中搜尋「日本」，將可看到ICOCA選項，接著依照步驟儲值即完成綁定。提醒適用機型需為iPhone 8以上，且系統需更新至iOS 16.0 以上。

▲綁定的步驟首先要先從錢包進入交通卡，於日本項目中選擇ICOCA。（圖／翻攝蘋果手機畫面）
▲綁定的步驟首先要先從錢包進入交通卡，於日本項目中選擇ICOCA。（圖／翻攝蘋果手機畫面）
▲接著進入儲值畫面，點選要加進去的金額，從原本的信用卡中扣款，儲值後即完成綁定。（圖／翻攝蘋果手機畫面）
▲接著進入儲值畫面，點選要加進去的金額，從原本的信用卡中扣款，儲值後即完成綁定。（圖／翻攝蘋果手機畫面）

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