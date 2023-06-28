陳建州、范瑋琪「向大牙求償1000萬」！要求臉書刊登道歉啟事
藝人周宜霈（大牙）從《我愛黑澀會》出道，昨（27）日指控前老闆陳建州（黑人）性騷擾，陳建州隨後立刻否認，陳建州與范瑋琪夫妻今（28）日更發出最新聲明，「請求周宜霈女士賠償當事人新臺幣壹仟萬元」，並要求她在臉書刊登道歉啟事，對此，《NOWnews今日新聞》詢問大牙經紀人，對方則表示：「稍晚回應。」
記者郭佩蓉、羅凌筠/綜合報導
陳建州和范瑋琪今日委託律師發出最新聲明，針對大牙臉書發出的內容，表示內容純屬虛偽不實，已嚴重侵害當事人名譽及人格權，基於「惡意造謠零容忍」之立場，決定提出向臺灣臺北地方法院提起民事訴訟，「請求周宜霈女士賠償當事人新臺幣壹仟萬元」。
聲明中也提到，陳建州屆時將把這筆賠償金全數捐給婦女保護、犯罪被害人保護等之社會公益慈善團體，最重要的是，他更提出「道歉要求」，「請求法院命周宜霈女士於臉書刊登道歉啟事，以恢復當事人名譽」，對此，《NOWnews今日新聞》詢問大牙經紀人，對方則表示：「稍晚回應。」
※【NOWnews 今日新聞
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