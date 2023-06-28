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陳建州、范瑋琪「向大牙求償1000萬」！要求臉書刊登道歉啟事

▲大牙周宜霈（右）指控黑人陳建州（左）性騷擾，對此，黑人提告並求償新臺幣1000萬元。（圖／翻攝陳建州、大牙IG）
▲大牙周宜霈（右）指控黑人陳建州（左）性騷擾，對此，黑人提告並求償新臺幣1000萬元。（圖／翻攝陳建州、大牙IG）

記者郭佩蓉、羅凌筠/綜合報導

藝人周宜霈（大牙）從《我愛黑澀會》出道，昨（27）日指控前老闆陳建州（黑人）性騷擾，陳建州隨後立刻否認，陳建州與范瑋琪夫妻今（28）日更發出最新聲明，「請求周宜霈女士賠償當事人新臺幣壹仟萬元」，並要求她在臉書刊登道歉啟事，對此，《NOWnews今日新聞》詢問大牙經紀人，對方則表示：「稍晚回應。」

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▲周宜霈（大牙）晉升有殼族，正在等交屋。（圖／台視）
▲周宜霈（大牙）27日在臉書發文，控訴陳建州（黑人）曾對她性騷擾。（圖／台視）
陳建州和范瑋琪今日委託律師發出最新聲明，針對大牙臉書發出的內容，表示內容純屬虛偽不實，已嚴重侵害當事人名譽及人格權，基於「惡意造謠零容忍」之立場，決定提出向臺灣臺北地方法院提起民事訴訟，「請求周宜霈女士賠償當事人新臺幣壹仟萬元」。

▲《黑澀會》成員大牙（右）當天在陳建州主持的《我愛黑澀會》出道，雙方關係深厚。（圖／翻攝自大牙周宜霈FB）
▲大牙（右）在陳建州（左）主持的《我愛黑澀會》出道，雙方關係深厚。（圖／翻攝自大牙周宜霈FB）
聲明中也提到，陳建州屆時將把這筆賠償金全數捐給婦女保護、犯罪被害人保護等之社會公益慈善團體，最重要的是，他更提出「道歉要求」，「請求法院命周宜霈女士於臉書刊登道歉啟事，以恢復當事人名譽」，對此，《NOWnews今日新聞》詢問大牙經紀人，對方則表示：「稍晚回應。」

▲陳建州和范瑋琪今日發出委託律師發出最新聲明。（圖／陳建州經紀人提供）
▲陳建州和范瑋琪今日發出委託律師發出最新聲明。（圖／陳建州經紀人提供）
▲陳建州提告周宜霈，更請求她賠償新臺幣壹仟萬元。（圖／陳建州經紀人提供）
▲陳建州提告周宜霈，更請求她賠償新臺幣壹仟萬元。（圖／陳建州經紀人提供）
※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
 

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