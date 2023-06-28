交易後被笑「太短」！莽男怒殺應召女逃22年 1菸蒂露破綻遭判刑
桃園一名潘姓應召女，23年前因與邱姓男子結束交易後，嘲笑對方「太短」慘遭持刀殺害，警方去年運用科技數據比對DNA，終於將邱男繩之於法，地方法院日前依殺人罪判處邱男15有期徒刑，今（28）日高等法院駁回上訴維持原判。
記者陳苾暐／綜合報導
據了解，案件發生在2000年7月17日晚上8時許，當時邱男獨自到桃園市民權路某處與潘女性交易，不料完事準備離去時，潘女疑似嘲笑邱男「太短」，讓他瞬間怒氣衝天，直接持水果刀狠砍潘女前胸、背部等多處，送醫搶救後因失血性休克、血氣胸不治。
邱男犯案後丟棄兇器，從此人間蒸發，直至去年因涉毒品案被採集DNA，檢方進一步對比，發現當年命案現場中遺留的菸蒂與其DNA完全相符，這才抓到兇手；桃園地院審理後，認為邱男僅因輕微口腳，就持刀剝奪潘女生命，且事後還畏罪逃跑，毫無施救之意，亦未與家屬達成和解，因此依殺人罪判處15年徒刑；上訴後，高等法院認為原審判決認事用法無違誤，駁回檢辯雙方，維持15年刑度。
※【NOWnews 今日新聞
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