操縱大同股價121個交易日 台商鄭文逸二審遭判13年6月
大同市場派、台商鄭文逸被控與股市作手鄒興華等人，在121個交易日內操縱大同股價，一審依《證交法》將鄭文逸判處13年6月，檢方、被告均上訴，高院今（28）日仍判鄭文逸13年6月，犯罪所得12億5717萬元發還被害人。可上訴。
記者潘千詩／台北報導
檢方指控，大同公司於2017年5月11日董事會改選時，鄭文逸為爭取董監席次，自2016年9月至2017年3月止，利用自己及秘書張湘羚、股市炒手鄒興華、金主林振興、掮客張莒華等人的證券戶，大量購入股票增加持股，並趁勢炒股牟利。在121個交易日內，影響大同股價，並因此獲利超過1億元。
不過，隱身在鄭文逸背後的最大金主「上海龍峰集團」創辦人任國龍，並未遭北檢起訴。
高院審酌，鄭文逸居本案主導地位，林振興、鄒興華為次要配合操作之人，張湘羚因受僱於鄭而依指示參與分工，張莒華因多年情誼且想從中賺取利息差額參與犯行，犯罪情節重大程度依序是鄭文逸、林振興、鄒興華。
二審依證交法高買低賣證券罪，判處林振興9年10月，發還3億897萬元，鄒興華判處4年8月、發還2669萬，張湘羚判處3年8月，張莒華判處4年、發還30萬元。