廖峻兒直播替爸爸反擊性騷擾！喊話女網紅伊妍：頭腦清楚點
網紅伊妍今（28）日下午現身記者會，並還原被廖峻性騷擾一事，她說，與廖峻前前後後總共見了3次面，不僅描述了被性騷擾的過程，還指出第3次見面時就被廖峻帶到公司小房間，甚至還有被要求唸佛經冷靜的狀況。對此，廖峻兒子全程關注，還開直播一一反擊，並喊話伊妍：「頭腦清楚點！」
記者詹鎰睿/台北報導
伊妍在記者會上指出，在第3次與廖峻見面時，雖然有媽媽陪同，但廖峻在過程中卻要伊妍陪他一起到公司拿文件，事後就把她帶到小房間反鎖，而在伊妍強烈拒絕下，廖峻才停止動作，甚至還有放佛經、唸佛經要伊妍冷靜下來的情況。
對此，廖峻兒子錦德則開直播質疑伊妍，「請具體說明一下我們公司有幾個房間，格局如何？」錦德表示，公司一直都有人在，也確實有小房間，但都是拿來放雜物的，就連走路的空間都沒有，再加上廖峻根本不會用電腦，就連開機都不會，而且只有公司的會計師才知道開機密碼。
錦德進一步指出，伊妍聲稱與廖峻相識的時間，「那兩間小房間，連床都沒有。」最後，針對伊妍指稱廖峻手機裡有一整排一線女星裸照，錦德無奈回應：「如果對官司事不厭煩的話，那就繼續沒有關係。」也強調爸爸廖峻沒有拍過《風水世家》，並喊話伊妍：「妳如果真的要用這方式獲利，頭腦要清楚一點。」
※【NOWnews 今日新聞
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