2023台灣「最佳大學排行」出爐！中山殺進前五　5年內14校退場

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而今年公布綜合大學排名的部分，台成交清依舊沒問題在前四名，而中山大學今年則是躍升第五名，擠進頂大的行列，也是台灣「中字輩大學」當中排名最為前面的，《遠見》調查表示，今年的第五名中山，因取得半導體學院及後醫系資格，實力大增，前進一名，而剛好全台五所設立半導體學院正為本榜的前五名。
綜合大學後續排名
第6名至第10名為「國立中央大學」、「國立臺灣科技大學」、「長庚大學」、「國立臺北科技大學」、「國立中興大學」
第11名至第15名為「國立雲林科技大學」、「逢甲大學」、「亞洲大學」、「國立臺灣海洋大學」、「中原大學」
第16名至第20名為「東海大學」、「明志科技大學」、「國立高雄科技大學」、「元智大學」、國立屏東科技大學」
第21名至第25名為「國立彰化師範大學」、「朝陽科技大學」、「義守大學」、「國立高雄大學」、「國立勤益科技大學」
第26名至第30名為「國立宜蘭大學」、「國立嘉義大學」、「國立聯合大學」、「龍華科技大學」、「國立虎尾科技大學」
至於在醫科大學排行當中，排名冠軍的為「中國醫藥大學」，接續為「臺北醫學大學」、「高雄醫學大學」、「慈濟大學」、「中山醫藥大學」；而這其中，中醫大在一般大學榜中較去年進步一名，成為第六名，同時占穩私立大學榜和醫科榜的第一名；高醫大也在一般大學榜中，從第14名進步到第12名，更占穩私校榜的第四名及醫科榜的第三名；慈濟則從私校榜的第15名前進至第14名，一般大學榜亦進步一名，成為第25名，醫科榜則站穩第四名，都能看到明顯進步。
《遠見雜誌》提到，疫情期間，護理人員的價值表露無疑，以護理、健康專業執牛耳的台北護理健康大學，在今年的技職榜中，正式擠進第10名。而長庚科大在台塑體系資源的加持下，設備和經費非一般私校所能比擬，今年正式擠進私校前20強，技職榜也進步一名，成為第8名。
《遠見雜誌》說，隨著台灣的國際能見度大增，台灣與世界企業接軌也更加容易，若學校能與大型企業連結，加持辦學特色，勢將成為吸引學生的賣點，每年榜單總是幾家歡樂幾家愁，榜單雖無法一口判定學校良窳，但藉由多元及逐年優化的指標，評定校務績效時，也有一定的鑑別度，同時在知己知彼下，期許提供高教圈良性競爭方向與圖騰。