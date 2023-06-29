西門町金店面回來了？租金每坪1.2萬元　單價創3年新高！觸底反彈

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統計顯示，今年以來西門町已經有三筆萬元單價的租金實價，最近一筆是靠近捷運站6號出口附近店面，成都路17號，月租30萬元，每坪租金達1.2萬元，其他兩筆則是偏小型的店面，分別約租13萬元與6.3萬元，租金單價約每坪1萬元。
而上一次單坪租金萬元出現在2021年的8月，也是小型店面出租，2022年疫情期間則是西門町萬元實價店面掛蛋，2021年有兩間小店面租金在每坪萬元，2020年則有3筆租金單坪破萬元，由此可見商區的確有復甦跡象。
曾敬德表示，西門町目前處於谷底反彈，目前國內消費復甦與部分觀光客回流，但以過去經驗來看，購買力最強的陸客還是重要的關鍵，店面是否能夠重返榮耀，同時區域內的飯店也需要更多的觀光需求帶動。
對此，馨傳不動產智庫執行長何世昌受訪指出，西門町商圈的確開始復甦，空置率已下降至45%，但全盛時期空置率不到10%，顯示距離「完整回血」還有段差距。
在租金部分，何世昌說，目前西門町平均租金在8000元至1萬5000元間，「每一單筆超過1萬元的不到10間」，距離全盛時期單筆租金2萬元相比，只回來3/5左右。
何世昌分析，西門町十分倚賴國際觀光客，國際觀光客能否持續成長，是西門町商圈能否滿血回歸的觀察重點之一。至於何時能重回榮景？何世昌說今年已經不太可能，「還要讓子彈再飛一會」，推估明年下半年比較有機會。