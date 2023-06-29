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西門町金店面回來了？租金每坪1.2萬元　單價創3年新高！觸底反彈

▲西門町今年已出現3筆單坪萬元的實價租金，最新一筆是捷運站出口附近的店面，月租30萬元每坪租金1.2萬元，創下近3年的最高單價。（圖／記者徐銘穗攝）
▲西門町今年已出現3筆單坪萬元的實價租金，最新一筆是捷運站出口附近的店面，月租30萬元每坪租金1.2萬元，創下近3年的最高單價。（圖／記者徐銘穗攝）

記者徐銘穗/綜合報導

受惠疫情結束與觀光客回流，西門町今年已經出現三筆單坪萬元的實價租金，最新一筆是捷運站出口附近的店面，月租30萬元每坪租金1.2萬元，該筆租金是近3年最高單價，也反映西門町店面已經觸底回升，區域內空置狀況逐漸改善，店租也有觸底反彈趨勢。

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信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，西門町店面消費商機回升，區域內的店面空置狀況也緩步改善，現在商圈內店面空置太久，房東對於租金相對有彈性，但也回不去疫情前砍半出租的破盤價，觀察西門町內近期出租除了指標店面與大樓出租外，也有採取輕裝潢模式進駐的店家，包括飾品店等，一來開店速度快，二來也可盡快回收裝潢等成本，剩下就是未來的經營利潤。

▲西門町商圈復甦指標的峨嵋街、漢中街口「肯德基」舊址，閒置1年9個月後，確定將由中國潮玩品牌POP MART（泡泡瑪特）進駐。在地房仲業者估租金超過200萬元。（圖／記者徐銘穗攝）
▲西門町商圈復甦指標的峨嵋街、漢中街口「肯德基」舊址，閒置1年9個月後，確定將由中國潮玩品牌POP MART（泡泡瑪特）進駐。在地房仲業者估租金超過200萬元。（圖／記者徐銘穗攝）
統計顯示，今年以來西門町已經有三筆萬元單價的租金實價，最近一筆是靠近捷運站6號出口附近店面，成都路17號，月租30萬元，每坪租金達1.2萬元，其他兩筆則是偏小型的店面，分別約租13萬元與6.3萬元，租金單價約每坪1萬元。

而上一次單坪租金萬元出現在2021年的8月，也是小型店面出租，2022年疫情期間則是西門町萬元實價店面掛蛋，2021年有兩間小店面租金在每坪萬元，2020年則有3筆租金單坪破萬元，由此可見商區的確有復甦跡象。

曾敬德表示，西門町目前處於谷底反彈，目前國內消費復甦與部分觀光客回流，但以過去經驗來看，購買力最強的陸客還是重要的關鍵，店面是否能夠重返榮耀，同時區域內的飯店也需要更多的觀光需求帶動。

對此，馨傳不動產智庫執行長何世昌受訪指出，西門町商圈的確開始復甦，空置率已下降至45%，但全盛時期空置率不到10%，顯示距離「完整回血」還有段差距。

在租金部分，何世昌說，目前西門町平均租金在8000元至1萬5000元間，「每一單筆超過1萬元的不到10間」，距離全盛時期單筆租金2萬元相比，只回來3/5左右。

何世昌分析，西門町十分倚賴國際觀光客，國際觀光客能否持續成長，是西門町商圈能否滿血回歸的觀察重點之一。至於何時能重回榮景？何世昌說今年已經不太可能，「還要讓子彈再飛一會」，推估明年下半年比較有機會。

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