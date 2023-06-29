媽媽生完一直瘦不下來？醫提醒：恐是「產後甲狀腺炎」
媽媽們生完寶寶還有幾斤肉掛在身上呢？吃不多但還是瘦不下來！聯合醫院指出，日前一位28歲新手媽媽，在產後約6個月時，感覺到體力越來越差、怕冷且體重一直增加，甚至在2周內胖了6公斤，驚覺不對才去求診，經醫師診斷才發現是甲狀腺賀爾蒙不足的「產後甲狀腺炎」。
記者周淑萍/綜合報導
聯合醫院內分泌及新陳代謝科主治醫師王舜禾表示，懷孕期間，因為胎兒有一半基因來自於父親，為了防止母親的免疫細胞認為胎兒是外來物而攻擊胎兒，母體會在懷孕期間下調自體免疫力，形成免疫「容忍期」，但分娩後母體免疫力會「大幅反彈」，因此有許多自體免疫疾病都容易在產後2至6個月內發生，而「產後甲狀腺炎」也是自體免疫疾病的其中一種。
王舜禾醫師解釋，「產後甲狀腺炎」屬於自體免疫甲狀腺炎，發病原因常常是因為病人以前本來就有「自體免疫甲狀腺炎的體質」，生產後因免疫反彈被誘發並且加重。病程分為三期，如果有相關症狀，應該儘速就醫診治。
產後甲狀腺炎三病程
王舜禾醫師提醒，有自體免疫甲狀腺炎體質的患者，建議透過生活型態的控制來預防疾病加重。飲食方面，需避免大量攝取，如：海帶、海苔與昆布等；亢進期時，減少咖啡因攝取。日常儘量維持規律、睡眠充足、適時舒壓與不抽菸。如果遇到相關症狀，則建議至內分泌科門診求診，透過簡單的治療就獲得良好的控制。
- 亢進期：在發病初期的一至兩個月，病人可能會出現「甲狀腺亢進」的症狀，如心悸、冒汗、手抖、失眠、排便次數增加與體重減輕等症狀。
- 低下期：在發病後約三到六個月之間，病人會開始經歷「甲狀腺低下」的相關症狀，如嗜睡、無力、疲倦、怕冷與體重增加等症狀。
- 恢復期：有一部分人在發病六個月後，會自行回復正常，但也有部分的人會無法自行回復，需要長期補充甲狀腺賀爾蒙。