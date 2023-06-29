郭源元MeToo文毀滅爆料！婦女團體「拒絕黑人消費」 連署挺大牙
日前大牙出面提到過去被前老闆黑人陳建州性騷擾，結果陳建州在第一時間發出聲明否認，並且將對大牙提出「民事訴訟」求償1千萬，稱會將賠償款項捐給婦女團體。結果28日晚間，女星郭源元也出面指控黑人對自己2度性騷擾，事件引起關注，陳建州則回應「莫須有的指控將不再回應」。對此，《女人迷》創辦人暨執行長張瑋軒就決定串聯現代婦女基金會、婦女救援基金會推動公民連署，響應「#別讓大牙只有一個人」。
記者張嘉哲/綜合報導
張瑋軒在臉書上指出，看到陳建州提告大牙民事訴訟，還要求賠償一千萬，還有針對第二個受害者經驗，非常強硬的說是莫須有的指控，也不再回應，以及當他說那一千萬要捐贈給婦女團體的時候，婦女團體的人們只想說「婦女團體拒絕任何消費婦女或婦女團體的行為，我們也嚴正拒絕被當遮羞布。」
張瑋軒說「除了大家各自寫文、轉文和評論以外，我們需要彼此聚合所有人的憤怒，所有受害者的委屈，以及所有人的選擇善良和彼此支持，我已經正在聯繫婦女團體，目前已經有現代婦女基金會、婦女救援基金會願意一起，除了婦團，現在我正在找援助法律團的資源」。
張瑋軒串聯婦女團體發起連署活動「#別讓大牙只有一個人」，喊話「如果你有願意參與連署，支持且聲援大牙如果因MeToo訴訟受累，我們願意支持！而且不只是大牙，而是希望能連結更多人的聲音與挺身而出，鼓勵更多受害者，如果需要我們都會站在你的旁邊」。
※【NOWnews 今日新聞
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