黃子佼才傳7月回歸！《大老闆聯盟》發聲：王仁甫擔任代理主持人
藝人黃子佼19日被爆出性騷擾事件後，形象瞬間跌到谷底，原本工作行程滿檔的他，手中握有多檔節目主持，其中像是《大老闆聯盟》的製作總監透露預計將在7月中旬開棚錄影，疑似暗指黃子佼即將復出，但一切仍要看黃子佼的狀況而定。今（29）日節目發出聲明，透露已邀請王仁甫擔任代理主持人，粉碎黃子佼傳7月復工回歸一事，對此，《NOWnews今日新聞》記者詢問黃子佼經紀人「7月是否復出」，對方則回應：「沒喔，謝謝關心。」
記者郭佩蓉/綜合報導
《大老闆聯盟》今日發出聲明稿，表示：「有關於本節目重啟錄影一事，因各媒體眾說紛紜，為避免造成任何一方的傷害和困擾，本節目特別在此聲明澄清，《大老闆聯盟》至今已進行第八季的錄影，由於六月中旬至今發生的影視圈諸多事件，本節目也於6月中旬決定暫停錄影，並對邀約來賓以及節目架構進行大規模調整，也將於7月6號重新進棚錄影。」
《大老闆聯盟》同時也宣布，此次錄影邀請到王仁甫擔任代理主持人，「再次感謝所有關心和支持《大老闆聯盟》的朋友，《大老闆聯盟》將更努力期望帶給大家更優質的節目內容。也希望藉此聲明能釐清誤會和避免任何人的損傷與困擾」。
※【NOWnews 今日新聞
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