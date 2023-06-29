小紅老師再爆「NONO陳宣裕犯罪懶人包」打臉！經紀人5字回應了
演藝圈「#Metoo」風暴愈演愈烈，藝人NONO（陳宣裕）日前被網紅直播主「小紅老師」指控性騷擾，受害者多達近20人，即使NONO已與朱海君結婚仍不斷侵犯女性，NONO隨後僅發文宣布停止演藝工作，不過並未正式道歉。今（29）日小紅老師在臉書發文，公布「NONO陳宣裕犯罪懶人包」，「我給你一週的時間當人你不當，那我只好喚醒你沉睡的記憶了」，對此，《NOWnews今日新聞》記者詢問NONO經紀人，針對指控，對方表示：「沒有要回應。」
記者郭佩蓉/綜合報導
小紅老師今日整理了「NONO陳宣裕犯罪懶人包」，其中包含20名受害者遇害的年份、年齡、地點、犯罪過程和重點整理，「抱歉了陳宣裕，我找到你隔了十年後還私訊我的訊息，時間是2021年哦！單純打臉你不認識我這件事」。
最後，小紅老師也表示：「曾經我膽小、徬徨、無助，不敢面對滿身瘡痍的自己，沒有完美的受害者，我也不是聖人，每個人的成長過程多少都會犯錯，但要有面對和承擔的勇氣。不管結果如何，撕開犯罪者的假面具，揭開事實真相，是我們對曾經弱小無助的自己伸出的一個溫暖的擁抱。」
※【NOWnews 今日新聞
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※ 拒絕暴力請撥打：113、110