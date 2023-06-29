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李明依也被侵犯「傷口癒合不表示不曾發生」　痛訴：我們不會康復

▲李明依聲援MeToo運動，自曝也是受害人。（圖／NOWnews資料照）
▲李明依聲援MeToo運動，自曝也是受害人。（圖／NOWnews資料照）

記者楊穎軒／綜合報導

MeToo風暴5月底從政壇一路燒到文化界、教育界、媒體圈，演藝圈性騷擾加害人近來也接連被爆出，綜藝天后陶晶瑩（陶子）昨（28）日深夜表態聲援被害人後，知名主持人李明依今下午接著發聲響應，同時自爆也曾受到侵犯，「傷口漸漸癒合了，並不表示它不曾發生過，或就不在了...」

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▲李明依無法理解宋逸民怎麼會公開指小甜甜私生活有極大狀況。（圖／NOWnews資料照）
▲李明依也是MeToo受害者。（圖／NOWnews資料照）
李明依在臉書表示，成長過程中，每個人或多或少都被騷擾、侵犯、羞辱甚至傷害過，相對弱小的我們懵懵懂懂，只能選擇隱忍、哭泣、逃避或自己做惡夢，好一點的懂得找尋出口療傷止痛，但有些人可能就真的過不去了，接著坦承：「我也曾是被傷害者...我瞭解傷口漸漸癒合了，並不表示它不曾發生過，或就不在了...」

曾遭受侵犯的李明依，透露當時被醫治的過程很辛苦、很漫長，但終究靠著信仰和對家庭的責任走出來，「並不是說我已完全好了，至少，我想好，為了自己，為了家人和愛我的朋友」，她認為受害人站出來只是想要一個道歉及真相，抱一抱當時弱小的自己，與自己和好，好讓自己能有機會選擇放下後，繼續往前走。

▲▼李明依藉由信仰和對家人的愛走出陰霾。（圖／翻攝自李明依臉書）
▲▼李明依藉由信仰和對家人的愛走出陰霾。（圖／翻攝自李明依臉書）
▲▼李明依藉由信仰和對家人的愛走出陰霾。（圖／翻攝自李明依臉書）
文末，李明依期盼：「希望這一次的台灣MeToo能真正的喚醒某些長期裝睡的大人！能教育我們的下一代，懂得如何保護自己，珍惜自己，更重要的是尊重別人！」再補充強調：「我再說...我們並不會完全好！至少，我們想好，為了自己，為了家人和愛我們的朋友。」

貼文一發布，許多網友留言：「曾經在二十幾年後的某一天，我突然發現，我面對傷口不在流淚感到恐懼，此時我知道我已經讓哪些成為過去...」、「用這次MeToo事件來機會教育一下自己的下一代，要記取教訓」、「姐我有聽妳說過」、「真的！值得分享」！

※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110


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