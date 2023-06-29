韓國樂天進攻越南 中國市場慘敗、狠砸270億建東南亞商城
韓國總統尹錫悅和妻子金建熙在6月24日結束訪問越南的行程，歷經三天和越南各界商談，最終和越南國家主席武文賞簽署17項備忘錄，鞏固越韓友誼。此次訪團包括三星集團會長李在鎔、現代汽車的董事長鄭義宣、SK集團董事長崔泰源、LG董事長具光茂等重量級企業在內，共205家企業出席，非常大陣仗。另一方面，以零售、食品和百貨聞名的韓國樂天集團，去年9月投資9億美元（約等同於新台幣270億元）在越南胡志明市，建設全新的大型綜合商場，同樣正式宣告進軍東南亞。
國際中心賴正琳／綜合報導
綜合外國媒體報導，樂天集團此前將投資重心放在中國，然而卻面臨大慘敗，由於中韓關係惡化，民間甚至發起「抵制運動」，樂天集團不得不退出中國市場。樂天集團在1990年代進軍中國，花好幾年在零售業逐漸站穩腳步，曾在中國擁有119家大型超市和5家百貨店。然而2017年中韓關係急轉直下，由於樂天集團在韓國提供用地給美軍，讓中國政府氣壞，為了報復樂天集團，樂天集團在中國超過9成的超市被以各種理由停業，最終只能退出中國市場。
不過，樂天集團旋即將目標轉向越南，跟上其他韓國企業轉往越南發展市場的順風車。在2022年9月2日於越南胡志明市舉行的開土建設儀式上，當時親自出席典禮的韓國樂天集團會長辛東彬臉上全是笑意，他更表示對越南市場的未來發展頗有信心。
據悉，樂天建設中的超大型商城將建於胡志明市的守添(Thu Thiem)區，是從市中心出發只要10分鐘車程的超級黃金地段，樂天集團經過長達約5年的談判，以協議合同取得了開發權。該集團計劃在約5萬平方米的佔地內，以地上60層的大樓為核心，建設大型購物商場、辦公大樓、免稅店和酒店等等設施。
除了胡志明市，樂天集團也計畫在越南河內建設綜合型大樓「河內樂天中心」，目前河內也正在建設兼具高級酒店、購物商場和私人住宅的大樓。樂天集團早已在近幾年於越南建設了15家大型超市和270家速食店，並經營在地百貨公司和酒店。從目前的僱員人數來看，旗下19家子公司共達到1萬人。
韓國樂天集團會長辛東彬直言，未來仍會對越南市場踩油門，進行大量投資，他打算將越南打造成僅次於日本和韓國的第三大樂天市場，並且這只是進軍東南亞的第一步。除了越南，樂天集團也慢慢將業務擴展至印尼、菲律賓和馬來西亞。從數據顯示，樂天集團在印尼和越南的成果十分高，2022年在印尼和越南第一季度的利潤甚至高於韓國樂天的同期收益，讓樂天集團對進軍東南亞更有把握。
韓國目前是越南第3大貿易夥伴，僅次於中國和美國，雙邊貿易額2019年為670億美元，占韓國與東南亞國家協會（ASEAN）貿易總額的40%，雙邊貿易額今年設定將達1000億美元。