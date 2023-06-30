黑范告大牙求償千萬！她曝「范范6棟房出租」　大安豪宅總價破億

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「方念拾山」屋齡8年，樓高13層，採一層一戶規劃，每戶坪數不含車位為95.58坪，知名住戶還包括歌手張信哲。「方念拾山」可眺望大安森林公園，高低樓層價差大，平均成交單價141.54萬元，最近的1筆是2019年8樓戶以1.44億元成交，單價為144.26萬元，光是車位就要600萬元。此外，「方念拾山」11樓戶去年以每月25萬元出租，是該社區8年來唯一一筆出租交易。
《自由時報》曾報導，范范婚前賺的錢會交由媽媽處理，而范媽媽投資眼光精明，把置產當作儲蓄，多年前范范就有「范5棟」的美名，1間在台中、4間在台北，事後在2008年又買下一間房子，晉身為「范6棟」的超狂包租婆。
不過，據了解黑范夫妻位在北市民生社區的房產「海華廣場大廈」，總坪數83.9坪，去年開價5766萬元求售，實價登錄揭露該戶在去年1月以5208萬元成交，買房為自然人，相較開價約打了9折，扣除車位單價約為67.1萬元。
「海華廣場大廈」屋齡40年，總戶數615戶，鄰近民權國小及雙語的、三民國小和民生國中，平均成交單價為69.63萬元。該社區緊鄰民生圓環，周邊為民生社區最精華的蛋黃區塊，目前有間6樓、同為83.9坪的房屋待售，開價7100萬元。
全球居不動產情報室總監陳炳辰向媒體分析，「海華廣場大廈」地處名氣響亮的地段，加之緊鄰民生圓環，公園綠地、餐廳小吃超市一應俱全，生活機能優越，推估范范2007年入手時的價格約落在每坪40萬至50萬區間，即使黑范夫妻以略低於行情價格67.1萬元賣出，應仍有千萬元獲利。