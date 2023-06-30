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iPhone照片免怕外流！3招難破解　「身分證、信用卡」安心放手機

▲▲專家警告手機內不要存放4種照片，包括身分證、金融卡、帳號密碼、駕照行照等，否則後續可能會有不少問題。（圖／記者周淑萍攝）
▲▲專家警告手機內不要存放4種照片，包括身分證、金融卡、帳號密碼、駕照行照等，否則後續可能會有不少問題。（圖／記者周淑萍攝）

記者張嘉哲/綜合報導

現在科技發達，人手一支智慧型手機是常有的事情，不少人也會拿來記載一些個人資料等等，然而最近有大陸專門分享科技生活知識的博主「小俊」提醒大家，手機不要存放4種照片，包括身分證、金融卡、帳號密碼、駕照行照，呼籲應該盡快刪除，以免手機遺失後，有心人士拿去利用。而事實上，過去3C Tim哥就有分享iPhone相簿功能的應用，三大招教你照片不外流的方法！

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🟡隱藏相片！使用Face ID解鎖

隨著iOS版本越來越新，相簿功能也越來越完整，到相簿點選一張私密照片之後可以設定為「隱藏」，被選定的照片就會在相簿「已隱藏」的精選中，而現在已隱藏也有加密功能，必須透過Face ID來進行解鎖，等同是非本人是打不開該相簿的啦！

▲iPhone相簿有隱藏的功能，現在iOS版本已經有加密功能，必須透過FACE ID才能解開「已隱藏」相簿，隱私程度相當高。（圖/）
▲iPhone相簿有隱藏的功能，現在iOS版本已經有加密功能，必須透過Face ID才能解開「已隱藏」相簿，隱私程度相當高。（圖/YT@3C Tim哥）
🟡拷貝照片開啟備忘錄+密碼

開啟備忘錄之後，點下一個相機的圖案，可以將想要私藏的圖片選擇貼上，接著點選右上角三個點點的符號，點選「選定」即可以加入密碼，別人點選時必須輸入密碼才能打開哦！

▲放入備忘錄的照片可以加密鎖起來。（圖/）
▲放入備忘錄的照片可以加密鎖起來。（圖/YT@3C Tim哥）
🟡編輯照片「隱身術」

到相簿編輯一張不想讓別人看到的照片，將其塗成任意的顏色，例如白色、綠色、黑色（看起來像不小心按到截圖）等等，就只有自己知道那張圖片代表的意義跟原貌，其他人看到只會快速滑過，完美的隱身術！想看的時候自己再將其點進去按編輯「恢復原樣」即可。

▲Tim哥就將自己照片塗成綠色，只有自己知道那張照片的原貌。（圖/YT@3C Tim哥）
▲Tim哥就將自己照片塗成綠色，只有自己知道那張照片的原貌。（圖/YT@3C Tim哥）

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